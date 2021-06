„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt ist ja der Anschlag in Würzburg schon ein paar Tage her, aber trotzdem findet wieder keine Ruhe. Viele Menschen sind noch total außer sich, vor allen Dingen über die Ignoranz der Medien und unserer Bundesregierung. Zu dem Attentat muss ich ja jetzt nicht mehr viel sagen, da habt ihr ja bestimmt schon alles gelesen. Also spare ich mir das, da noch einmal ins Detail zu gehen. Ist es doch so schon schlimm genug. Mindestens genauso schlimm ist aber das Verhalten von unseren Medien und der Regierung, die sich jetzt wieder genauso verhalten, wie sie es normalerweise in solchen Fällen tun. Es wird heruntergespielt, es wird gesagt, eventuell ist er ja psychisch krank gewesen und dass es natürlich wieder ein Einzelfall™ war…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)