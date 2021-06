Von KEWIL | Heute Abend spielt die ungarische Fußball-Nationalmannschaft gegen die hirnverschwulten deutschen LGBTQ-Kicker, die nur noch eines im Sinn haben: Warum haben wir kein Regenbogen-Trikot, warum darf nicht ganz München in den Farben des Regenbogens strahlen, hoffentlich kommen alle Fans mit der bekannten queer-deutschen Reichskriegsflagge in Violett, Grün, Braun und diversen anderen Farben ins Stadion. Heute müssen wir es den rechtsradikalen Ungarn nach 1954 wieder zeigen. Was ist passiert?

Seit über zehn Jahren regiert Viktor Orbán mit komfortabler Zweidrittelmehrheit in Budapest völlig demokratisch und im nationalen ungarischen Interesse, während z.B. Merkel 2015 total unfähig war, unsere Grenzen zu schützen. Aber in der gleichgeschalteten deutschen Presse kommt jede Demo gegen Orbán mit 25 Leuten in Budapest und wird als wichtig hochgeschwurbelt.

Genauso werden von unseren kirchen- und christenfeindlichen Medien seit Jahren die Missbrauchsfälle von Pfarrern seit 1946 hervorgezerrt und angeprangert, aber nirgends steht, dass diese Pfarrer fast ausnahmslos schwule Päderasten waren und sind. Denn Schwule sind heilig.

Sind sie aber nicht. Es ist völlig richtig, dass das ungarische Parlament beschlossen hat, dass die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann ist, und dass die Geschlechtsumwandlung von Kindern verboten wurde.

Mit welcher Unverschämtheit mischen sich Oberbürgermeister und jeder Vorgartenverein in die inneren Angelegenheiten eines befreundeten Nachbarstaats ein? Auch die EU in Brüssel hat in Sachen Ungarn nur Dreck am Stecken. Ohne Ende wird seit Jahren gelogen und offen eine andere Regierung gefordert. Mit welchem Recht? Den Bürgern wurde einst ein vielfältiges und interessantes Europa versprochen – und jetzt haben wir eine EUdSSR, die nur noch einen diktatorischen Einheitsstaat kennt.

Und wer Fußball guckt, will guten Fußball sehen und keine Kommentare, Reden und Kniebeugen vor dies und das und jenem und Farbenspiele am Ärmel und in der Unterhose und Greenpeace-Fallschirme im Stadion und weiß der Teufel, was sonst noch. Aus diesem Grund möge heute Ungarn gewinnen und die großkotzigen Deutschen ausscheiden.