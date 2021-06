Am Freitag, dem letzten Plenartag der ablaufenden Legislaturperiode, sprach der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Reichardt, zu dem vor Kurzem von der Bundesregierung veröffentlichen „6. Armuts- und Reichtumsbericht“ und verschiedener von Grünen und Linken eingebrachter Anträge sowie einem seiner Fraktionskollegen. Im 2001 wurde der erste „Armuts- und Reichtumsbericht“ von der Bundesregierung veröffentlicht. Sie ist seitdem aufgefordert, zur Mitte einer jeden Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag diesen Bericht vorzulegen.

Reichardt kommentierte, dass der Bericht als Ganzes kein Ruhmesblatt für die Bundesregierung sei, und konstatierte, dass die von Grünen und Linken vorgelegten Anträge von „Realitätsferne“ zeugten, da sie die Voraussetzung trugen, Geld sei in „unbegrenzt, vermehrbarer Menge“ vorhanden. Die Antragsteller ignorierten, so Reichardt, dass das Geld, das sie freizügig verteilten, erst erarbeitet werden muss und dies mit eigener Hände Arbeit.

Grünen und Linken hielt Reichardt entgegen, dass dies für die Studienabbrecher, Lebenslaufschummler und Parteikarrieristen ein Fremdwort sei. Er entgegnete ihnen, dass sie sich über die steigende Armut in unserem Land beklagen würden, sie aber dafür verantwortlich seien und sie in der Zukunft für stetige soziale Ungerechtigkeit und Armut sorgten. Reichardt warf ihnen vor, unbegrenzte Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme zu fordern. Zur Wahrheit gehöre aber, daß 36,5 Prozent der Hartz IV-Bezieher eine ausländische Staatsbürgerschaft hätten. Und mehr als jedes dritte Kind, das auf Hartz IV angewiesen sei, keine deutsche Staatsbürgerschaft hätte (44,6 Prozent der Kinder erhalten Leistungen nach SGB II).

Reichardt konstatierte, dass Leute nach Deutschland geholt werden, die bis zum Ende ihres Lebens von Sozialleistungen abhängig seien. Die Grünen nennen das euphemistisch „aktive Einwanderungspolitik“, ein unterschiedsloser Zugang für alle in die deutschen Sozialsysteme. Dafür sollen die Hartz IV-Sätze erhöht und als „Garantiesicherung“ bezeichnet werden. Garantiert, so Reichardt, sei ein „ungehinderter Zuwanderungssog“, was den deutschen Sozialstaat ruiniere.

Die „öko-sozialistischen“ Grünen und die Linke seien die aktiven Sterbebegleiter des Sozialstaates Deutschland. Er berief sich auf den Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman mit den Worten: „Ein Land kann ein Sozialstaat sein oder offene Grenzen haben. Ein Land kann aber kein Sozialstaat sein und offene Grenzen haben.“ Der grün-linken Seite im Plenarsaal rief er zu, dass sie beides forderten und damit die Leistungsträger unseres Landes schröpfen würden.

Reichardt führte die höheren Kosten der Energiewende, den Mieten sowie Energie- und Kraftstoffpreisen an. Für viele Menschen bedeute dies den Unterschied zwischen „Gerade noch mit dem Geld auskommen“ und „Schon am 20. des Monats nichts mehr haben“.

Wirtschaftlicher Niedergang und gar Verarmung bedeute dies für viele unserer Mitbürger.

Gegen Armut, so Reichardt, helfe kein vom Staat ausschließlich kommendes Geld, sondern nur dauerhafte Arbeit, von der man leben könne. Er führte als Beispiel die Facharbeiter an, die mit ihrem Lohn ihre Familien ernähren können, und die späteren Leistungsträger unserer Gesellschaft, die jungen Menschen; sie sollen ohne Angst vor Armut Kinder bekommen.

Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl sagte zu Beginn seiner Amtszeit 1982, dass sich Leistung wieder lohnen müsse. Nur noch die AfD stehe für diese Aussage im Jahr 2021. In Bezugnahme auf den Antrag seiner Fraktionskollegen forderte er die Einführung einer Steuer- und Abgabenbremse, die Unterstützung junger Familien durch Ehe-Start-Kredite, die Einführung eines Familiensplittings und den Wegfall der CO2-Steuer. Stattdessen wolle die AfD starke Bürger und starke Familien, die den Staat nicht brauchen. Mit den Worten „gerechter Lohn für anständige Arbeit“ und dem Slogan der Wahlkampfkampagne der AfD „Deutschland. Aber normal“ schloss Reichardt seine Plenarrede.