Die AfD könnte am Sonntag bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor der CDU zur stärksten Kraft werden. Im Interview mit der Wochenzeitung „Junge Freiheit“ spricht Oliver Kirchner, AfD-Spitzenkandidat und Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt, über Machtoptionen, die Diffamierung durch den Verfassungsschutz und über die politischen Inhalte, die ihm wichtig sind. „Eine breite Mehrheit will eine Veränderung der Politik. An den Inhalten der AfD und damit an den Anliegen der Bürger kommen die Parteien nicht vorbei“, erklärt Kirchner im JF-Interview.

Nach der Wahl werde die AfD keinen Ministerpräsidenten der CDU wählen. Sie wolle entweder selbst den Ministerpräsidenten stellen oder aus der Opposition Druck im Parlament machen. „Die CDU hat in den letzten Jahren eine irrationale linke Identitätspolitik mitgetragen – zum reinen Machterhalt und zum Schaden unserer Bevölkerung“, so Kirchner.

Die AfD wolle „die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte“ beseitigen und setze sich für „einen starken Mittelstand, unsere Familien und ein Leben in Freiheit“ ein. Die AfD würde sich nicht verbiegen und dies empfehle er auch der CDU, „wenn sie nicht weiter den linken Weg der Selbstabschaffung gehen will. In vielen europäischen Staaten gibt es die Christdemokraten nicht mehr als Partei“, warnt Kirchner.

Kirchner erwarte eine weiter zunehmende Diffamierung der AfD. „Ich mache mir da überhaupt keine Illusionen. Das sind letzte, verzweifelte Versuche, bei denen nicht einmal vor dem Missbrauch des Verfassungsschutzes und der Beobachtungsdrohung zurückgeschreckt wird“, betont Kirchner gegenüber der Jungen Freiheit. Doch immer mehr Menschen würden „dieses schmutzige Spiel“ durchschauen.