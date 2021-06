Zum ersten Mal seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus ist US-Präsident Donald Trump wieder vor großem Publikum aufgetreten. Im Mittelpunkt seiner Rede in Lorain County (Ohio) stand am Samstag die Präsidentschaftswahl 2020.

„Das war der Betrug des Jahrhunderts und das war das Verbrechen des Jahrhunderts. Wir müssen schnell eingreifen, sonst haben wir kein Land Land mehr und wir können nicht bis 2024 und auch nicht bis 2022 warten. Sie haben Corona benutzt, um die Wahl zu stehlen, Corona ist eine Lüge“, sagte Trump vor tausenden Zuhörern in der Nähe von Cleveland.

„Die Präsidentschaftswahl 2020 wurde manipuliert“, sagte Trump an die Menge gerichtet, die „Trump hat gewonnen“ skandierte. Als die GOP-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia die Menge fragte, wer ihr Präsident sei, erhielt sie die laute Antwort: „Trump!“ „Präsident Trump ist auch mein Präsident“, rief sie.

Der Auftritt in Ohio bildete den Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen in den kommenden Wochen. Für den 4. Juli ist eine Trump-Rede in Florida geplant, danach geht es an die Südgrenze der USA, wo Trump gegen die Einwanderungspolitik von Joe Biden protestieren will.