Von NADINE HOFFMANN | Am Stuhl kleben, das ist seit Merkels Kanzlerschaft das Markenzeichen der CDU. So verwundert es also nicht, dass der Thüringer Ableger des aufrichtigen Zögerns und Zauderns ebenfalls am Stuhl klebte, als es am Freitag zur Abstimmung über das Misstrauensvotum der AfD-Fraktion gegen Bodo Ramelow kam. Die Abgeordneten der CDU-Fraktion blieben sitzen, während Rot-Rot-Grün und FDP gegen den AfD-Kandidaten stimmten, der dann 46 Nein und 22 Ja erzielte. Welche Farce der selbsternannten Musterdemokraten!

Aus Angst davor, dass ein CDU-Mitglied für Björn Höcke stimmen könnte, hat der Vorsitzende Mario Voigt erreicht, dass alle Abgeordneten seiner Fraktion das tun, was Merkel seit Jahren in Vollendung durchzelebriert: nämlich, nichts zu tun. Damit zog er Spott und Zorn gleichermaßen auf sich, nicht nur im Landtag. Und das vollkommen zurecht. Er hat seine Truppe zum Sitzenbleiber degradiert, zum Zuschauer im rot-rot-grünen Schmierentheater.

Einen eigenen Kandidaten gegen Ramelow wollten sowohl CDU als auch FDP nicht aufstellen, denn der könnte wie im Februar 2020 von „den Falschen“ mitgewählt werden. Und „den Falschen“ zu wählen, kommt für die Superdemokraten erst recht nicht in Frage.

Die einst Konservativen und ehemals Liberalen haben sich selbst eine Falle gestellt und sind dann mit wehenden Fahnen reinmarschiert, dazu brauchte es gar nicht die AfD.

Was soll man von einer CDU halten, die noch 2009 eine Alleinregierung stellte und 2021 bei den Linken um Almosen bettelt? Von „Christdemokraten“, die für ein bisschen Machterhalt mit der umbenannten SED „stabilisieren“ und den Rest Markenkern, der noch übrig war, für einen kleinen Platz am Katzentisch der rot-rot-grünen Koalition verkauften? Die ihren Wählern 2019 versprochen hat, die Regierung Ramelow abzulösen und dann eben diesen mehrfach im Amt bestätigte. Zuerst, als man im dritten Wahlgang im März 2020 zur erneuten Ministerpräsidentenwahl durch Enthaltung das Kabinett Ramelow II ermöglichte. Dann, als man sich ohne Not über den Tisch mit einem „Stabilitätspakt“ mit RRG ziehen ließ und zuletzt am 23. Juli, als man beim konstruktiven Misstrauensvotum hocken blieb?

Es braucht keinen „Fuchs im Hühnerstall“, wie uns von den Einheitsbrei-Medien und den politischen Gegnern angedichtet wird. CDU und FDP legen ohnehin kaum noch Eier. Diese sich selbst als „konstruktive“ Opposition bezeichneten Hühner schrecken schon beim leisesten Verdacht auf, einmal, nur ein einziges Mal Rückgrat zeigen zu müssen. Die AfD ist lediglich der Auslöser, denn ohne sie könnte man sich gemütlich mit Linken, SPD und Grünen arrangieren und tätscheln und hätscheln, kuscheln und kuschen, ohne, dass es einer kritisiert. Wir sind nur der Spiegel vor ihren Nasen, und das macht denen riesige Angst.

Aus dem „einfachen“ Grund, dass sie Politik für ein Spiel halten, in dem man sich ordentlich bezahlen lässt, ohne Verantwortung tragen zu müssen, ohne etwas für die da draußen erreichen zu wollen, die den ganzen Laden durch Arbeit und Steuern am Laufen halten. Und nun sitzen sie in ihrer selbstgestellten Falle und hoffen, der Wähler merkt es nicht.

(Nadine Hoffmann ist Sprecherin der AfD-Fraktion in Thüringen für Umwelt, Natur- und Tierschutz und Jugendpolitik)