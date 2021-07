Die Woche COMPACT: Corona-Ausnahmezustand für immer?

Sie sind wohl künftig die neuen Staatsfeinde: die Ungeimpften. Der Alltag solle ihnen unbequem gemacht werden, heißt es bereits von einigen Politikern. Was das konkret bedeuten könnte, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT. Die Themen im Einzelnen: Corona-Überwachung – Ausnahmezustand für immer? / Antifa-Prozess – Neue Erkenntnisse in Stuttgart / Alternative Musik – Rapper gegen den Mainstream.