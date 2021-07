„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 14/07. Kaum zu glauben, aber wahr: Ihr dürft jetzt nicht lachen, aber die Bundeswehr hat tatsächlich [am Mittwoch] das erste Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst gestellt. Ja, ja, das war ein richtig großes Ereignis. Deshalb hat sogar unsere Verteidigungsministerin, die Frau Karrenbauer, ganz persönlich das Kommando eingeweiht. Dieses soll uns vor Gefahren aus dem Weltall schützen. Also weniger von Aliens, sondern mehr von feindlichen Staaten, die uns aus dem Weltall bombardieren wollen. Naja, dann wollen wir mal hoffen, dass sie sich über die deutschen Ambitionen nicht kaputt lachen…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)