„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 10/07. Ihr könnt euch bestimmt noch alle erinnern wie das letztes Jahr im Februar ging mit der Thüringer Wahl. Da wurde der Thomas Kemmerich zum Thüringer Regierungschef mit Stimmen von der CDU und von der AfD gewählt. Die Kanzlerin hatte damals aus Südafrika aus erklärt, dass die Wahl des FDP-Politikers unverzeihlich wäre und deshalb das Ergebnis rückgängig gemacht werden muss. Ihr wisst ja alle noch, wie das ausgegangen ist. Der Kemmerich hat dann zurückgezogen, weil die Sturmtruppe von der Frau Merkel, die Antifa, den Politiker und seine Familie bedroht haben. Gegen die Einmischung von der Frau Merkel klagte jetzt die AfD. Es geht um die Frage, ob sich eine Kanzlerin so deutlich in die Angelegenheiten eines Bundeslandes einmischen darf. Na da dürfen wir ja mal gespannt sein, was da das Bundesverfassungsgericht entscheidet…"