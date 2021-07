„Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten an 21/07. Das Bundesverfassungsgericht hat über eine Verfassungsbeschwerde gegen den Einsatz von sogenannten Staatstrojanern, der Ausnutzung von IT-Sicherheitslücken durch die baden-württembergische Sicherheitsbehörde entschieden. So liebe Leute, um was geht’s ganz genau? Der Stuttgarter Chaos Computer Club merkt an, dass die Behörden Sicherheitslücken in Systemen ausnutze, um den Staatstrojaner zu platzieren. Der Chaos Computer Club ist der Meinung, dass die Behörde die Aufgabe hätte, Unternehmer, Organisationen und Privatleute über diese Sicherheitslücken aufzuklären anstatt sie selbst zur Spionage zu nutzen.“ Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren.)