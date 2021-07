„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 30/06. […] Was ist denn da in Bayern los? Hat doch jetzt der Söder festgestellt, dass sein Stellvertreter, der Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, noch nicht geimpft ist. Am vergangenen Dienstag hat Söder nach einer Kabinettssitzung vor den laufenden Mikrofonen und Kameras der anwesenden Journalisten den Aiwanger drauf angesprochen. Zitat: Sich jetzt impfen zu lassen, sei kein Vordrängeln. Aber der Aiwanger ließ sich nicht unter Druck setzen vom CSU-Chef. Die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Die nehme ich auch für mich in Anspruch und er wolle sich die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten anschauen…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)