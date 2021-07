Noch in der Katastrophennacht, als die Lage selbst für Einsatzkräfte an vorderster Front unklar war, hatten Medien und Politik bereits das passende Framing parat: Der Klimawandel ist schuld am Hochwasser! Die pietätlose Instrumentalisierung von zahllosen Toten und Verletzten läuft auf Hochtouren. Zeit für eine Richtigstellung. Der AfD-Landtagsabgeordnete von NRW, Dr. Martin Vincentz, erklärt die Fakten und richtet deutliche Worte an die Grünen.