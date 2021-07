Nach seiner Rückkehr aus Tansania wird Dr. Bodo Schiffmann, HNO-Arzt und Maßnahmenkritiker der ersten Stunde, am Samstag in Bochum seinen ersten Auftritt in Deutschland bestreiten. Der Aufzug hat bereits stattgefunden, in diesen Minuten läuft die Kundgebung. Außer Schiffmann werden auch der Münchener Ex-Polizist Karl Hilz, Eva Rosen und Wolfgang Greulich auf der Bühne sprechen. Der Livestream kommt von edy skynet in Kooperation mit dem Schweizer Streamer Ignaz Bearth. Wir wünschen gute Unterhaltung!