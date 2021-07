Von WOLFGANG HÜBNER | 1. Keine der „farbigen“, sondern eine „weiße“ Mannschaft hat gewonnen.

2. Es waren ausgerechnet die drei „farbigen“ englischen Elfmeterschützen, die nicht ins Ziel trafen. Die beiden „weißen“ Engländer hingegen trafen.

3. Daraus lässt sich schlussfolgern: Wenigstens die jungen „weißen“ Männer sind noch nicht ganz verloren.

4. Es hat die Mannschaft gewonnen, die ihre Nationalhymne am lautesten und mit der größten Begeisterung sang.

5. Aber auch die Italiener sanken – aus nicht ganz unverständlichem Opportunismus – in die Knie. Wer das nicht tut, gerät heutzutage unter den Verdacht von Rassismus und Rechtspopulismus.

6. Die DFB-„Mannschaft“ ist wiederum früh, jedoch diesmal ein Spiel zu spät ausgeschieden.

7. Der DFB sollte es mit der Nationalhymne künftig auf spanische Art halten: Nur die Musik, kein Text, dann muss auch keiner gequält mitsingen.

8. Da auch der Fußball in Deutschland von höchsten Gesinnungsansprüchen geprägt ist, muss die Teilnahme der „Mannschaft“ an der WM 2022 in Katar umgehend abgesagt werden.

9. Für die Ausrichtung der „Regenbogen“-EM 2024 in Deutschland muss klargestellt werden, dass dort Mannschaften aus Ungarn, Polen und Russland nur nach einem bis spätestens März 2024 erfolgten Regimewechsel in diesen Staaten willkommen sind.

10. Ab dem Achtelfinale werden bei Turnieren alle Spiele von vornherein über 120 Minuten ohne Verlängerung ausgetragen. Nach je 40 Minuten gibt es zehn Minuten Pause, in denen alle Auswechslungen vorgenommen werden müssen.

