Von ROLAND | Natürlich gehen die Bilder aus Kabul ans Herz. Aber: Afghanistan hat sechs Nachbarländer, die verpflichtet sind, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Die UNO ist verpflichtet, sich um diese Menschen zu kümmern. Die Mitgliedsstaaten der UNO sind verpflichtet, der UNO genügend Geld zur Versorgung dieser Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Es ist also alles geregelt, wir leben in einer modernen Welt, in der es seit Jahrzehnten bereits zahllose humanitäre Abkommen und völkerrechtliche Regularien gibt, die genau für solche Fälle wie jetzt in Afghanistan geschaffen wurden.

Die Reihenfolge der nächsten Schritte ist deshalb ganz klar: Die sechs Nachbarländer Afghanistans, darunter das reiche China, haben dafür zu sorgen, dass die afghanischen Flüchtlinge angemessen untergebracht werden. Die UNO hat die Versorgung dieser Flüchtlinge zu übernehmen. Die Mitgliedsstaaten der UNO haben der UNO hierfür genug Geld zu überweisen. An dieser Stelle kommt Deutschland ins Spiel: Wir haben der UNO das erforderliche Geld zu zahlen, genau wie viele andere wohlhabende Staaten der Welt, zum Beispiel China und die reichen Golfstaaten.

Über diese Geldzahlungen hinaus gibt es für Deutschland aber keinerlei Verpflichtungen, auch nur einen einzigen Afghanen aufzunehmen. Selbst wenn unsere politischen Führer jetzt mit den Bildern aus Kabul auf unsere Tränendrüse drücken: Auf solche durchsichtigen Versuche, unser natürliches Mitleid auszunutzen, um uns in einem Moment menschlicher Gefühligkeit die Aufnahme von noch mehr Afghanen aufzuschwatzen, sollten wir nicht hereinfallen!

Wir Deutschen haben für die Afghanen schon mehr als genug geleistet: Wir haben 20 Jahre lang Milliarden in ihr Land gepumpt, die wir in Deutschland selber gut hätten gebrauchen können. 59 Deutsche sind als Soldaten für das Land der Afghanen gestorben, im Versuch, die Afghanen vor ihrer eigenen Brut zu schützen. Wir haben Milliarden für die Unterkunft und Verpflegung von jungen afghanischen Männern ausgegeben, die in den besten Jahren Afghanistans, als die Amerikaner noch im Land waren, faul und feige davon gelaufen sind, weil sie es sich lieber in Deutschland bequem machen wollten. Diese jungen afghanischen Männer, die jetzt schon seit Jahren bei uns sind, kosten uns bereits jetzt schon Milliarden, jedes Jahr.

Wir Deutschen haben viel für die Afghanen getan, für uns haben die Afghanen bisher noch gar nichts getan. Im Gegenteil: Wir haben seit 2015 erlebt, wie sich gerade die Afghanen, die wir hier in Deutschland überaus großzügig und gastfreundlich aufgenommen haben, durch ihr ungebührliches, kriminelles Verhalten einen besonders schlechten Ruf erworben haben: als überdurchschnittlich häufig auffallende Schläger, Messerstecher, Drogenhändler, Straßenräuber, Vergewaltiger und Mörder. Wir haben die Afghanen in den letzten sieben Jahren hier in Deutschland leibhaftig kennengelernt und können von ihnen ein Liedlein singen. Noch mehr von diesen Leuten wollen wir in Deutschland nicht haben!

Was gerade in Kabul passiert, ist herzzerreißend, aber es ändert nichts an den nüchternen Tatsachen: Wir Deutschen haben weder eine rechtliche noch eine moralische Verpflichtung, in unserem Land noch mehr Afghanen aufzunehmen. Wir haben auch mit Afghanen in Deutschland unsere Erfahrungen gemacht und verzichten dankend auf weitere Erfahrungen mit diesen Leuten. Bleiben wir also bei klarem Verstand: Lassen wir uns nicht in einem Anflug von Gefühlsduselei zu Entscheidungen verleiten, die uns nichts bringen und die wir später bereuen werden.