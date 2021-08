„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 05/08. Nachdem die Grünen vor kurzem ein Klimaschutzministerium gefordert haben, fordern sie jetzt noch ein Einwanderungsministerium. So wollen die Grünen für ihre komplett inkompetente Holzvergaser die Posten schaffen. Und es sind ja nicht nur die Ministerposten, die da zur Verfügung stehen, sondern Staatssekretäre, Pressesprecher, Referenten, Berater, Büroleiter und so weiter und so weiter…“ (Fortsetzung im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren.)