Von KEWIL | Ohne Wenn und Aber – zunächst einmal hat PI-NEWS alle Aktionen gegen den Islam, ob friedlich oder kriegerisch, weltweit unterstützt. Dabei wurden und werden aufklärerisch immer wieder die dunklen Seiten des Islam ans Licht gebracht. Das ist ein PI-NEWs-Markenzeichen. Wie hätten ausgerechnet die Taliban geschont werden sollen?

Nachdem aber der amerikanische Außenminister 2005 selbst die unfassbaren Lügen der Bush-Regierung über die angeblichen Weapons of Mass Destruction im Irak zugab und als Schandfleck in seinem Leben bezeichnete, wurde man vorsichtiger. Bereits im Dezember 2006 schrieb PI-NEWS ganz hellsichtig:

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Taliban wieder herrschen. Ohne westliche Unterstützung würde der Widerstand gegen die Taliban zusammen brechen. Dem Herrschaftswillen der Taliban hat in Afghanistan niemand etwas entgegen zu setzen, obwohl ihre Schreckensherrschaft regional durchaus abgelehnt wurde. Der Westen ist außerstande, in diesem asymmetrischen Krieg seine Konzepte von Demokratie und Menschenrechten auch nur ansatzweise zu etablieren, so daß ein eigenständiger, aus dem afghanischen Volk getragener Widerstand gegen die Taliban erwüchse.

In der Folgezeit wurde öfters auch der halbherzige Einsatz der Bundeswehr kritisiert. Deutsche Soldaten: „Zu fett zum Kämpfen“, hieß es etwa 2008, oder Afghanistan: Soldaten können nicht schießen, und wir zeigten 2013 die lächerlichen Holzgewehre, mit denen Deutschland afghanische Polizisten ausbildete. Und wir lobten auch Bücher von Scholl-Latour, der erstaunlich weitsichtig das ganze Schlamassel vorausgesehen hatte. In der Zwischenzeit ist das Vertrauen in unsere westliche Politik auf gleichsam unter Null gefallen. 2018 hieß es schon:

Was haben die Amis im Irak verloren? Nichts! Hatte der Irak „weapons of mass destruction“? Nein! Was haben die Amerikaner in Afghanistan verloren? Nichts! Was hat die Bundeswehr in Afghanistan verloren? Nichts! Wieviel Tote haben die Kriege im Irak und Afghanistan gekostet? Schätzungsweise 1 Million. Hat die Bundesrepublik in Afghanistan etwas Positives geleistet? Nein! Haben die Amerikaner den Irak weitergebracht? Nein! Macht es einen Unterschied, ob ein christlicher Syrer durch eine Rakete aus Israel, den USA oder aus dem IS-Territorium stirbt? Nein!

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Was hat die Bundeswehr in Jordanien, Syrien und im Irak verloren? Was tut sie im Kosovo, in Mali oder der West Sahara? Hat sie schon wenigstens einen einzigen „Flüchtling“ von seiner Reise ins gelobte Vollkasko-Land Germoney abgehalten? Wohl eher das Gegenteil!