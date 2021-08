Der Schweizer Youtuber Ignaz Bearth hat sich hierzulande in den letzten Monaten vor allem als Live-Streamer von coronamaßnahmen-kritischen Demonstrationen einen Namen gemacht. Vor kurzem hat er sich entschlossen, aus der Schweiz nach Ungarn auszuwandern. Wir haben ihn gefragt, was ihn dazu bewogen hat.

PI-NEWS: Herr Bearth, viele Deutsche denken zur Zeit angesichts des repressiven Staates über ein Auswandern nach. Wie sieht das in der Schweiz aus?

BEARTH: In der Schweiz ist die politische Lage durch die direkte Demokratie, den Föderalismus und der hohen wirtschaftlichen Kaufkraft stabiler als in Deutschland. Daher denke ich, ist die Auswanderungsthematik in der Schweiz nicht die selbige wie in Deutschland. Seit 2015 wird Deutschland systematisch im Kontext zum Great Reset und der Umvolkung überfremdet mit Wirtschaftsmigranten aus dem afrikanisch-arabischen Kulturkreis. Dazu kommt, dass die Deutschen Netto-Zahler Nummer eins in der Europäischen Union sind, was den Menschen viel Geld zum Leben entzieht.

Trotz der besseren politischen Lage in der Schweiz gegenüber Deutschland haben Sie sich zum Auswandern entschlossen. Warum?

Mit dem Gedanken per se spiele ich schon lange, weil ich ein politisch verfolgter Mensch in der Schweiz bin. Man darf nicht vergessen, dass ich schon seit über 20 Jahren politisch aktiv bin und mein ganzes Leben meinem politischen Engagement gewidmet hatte. Die systematische Diskreditierung durch die Mainstream-Medien hatte dazu geführt, dass ich massive ökonomische Einbußen hatte. Ungarn bietet in dem Kontext ideale Rahmenbedingungen was Meinungsfreiheit, Meinungspluralismus, politische und kulturelle Basis sowie günstige Lebensbedingungen angeht.

In deutschen Medien wird Ungarn immer als Schreckgespenst und Viktor Orban als Diktator dargestellt. Wie ist da Ihre Erfahrung?

Man darf nicht vergessen, dass Orban sehr gut mit Donald Trump und Matteo Salvini befreundet ist und der tiefe Staat dementsprechend Druck auf ihn ausübt. Erst kürzlich wurde seitens der Globalisten versucht, die Wahlen in Polen zu manipulieren. Das gleiche wird jetzt nächstes Jahr in Ungarn bei den Parlamentswahlen versucht. Die neu gegründete patriotische EU-Fraktion, die von Orban, Le Pen, Salvini gegründet wurde, und die Anti-Soros-Kampagne in Ungarn zeigen ganz deutlich, dass der Westen einen Regime Change in Ungarn vor hat. Meine Erfahrung bezüglich Ungarn ist sehr gut. Es ist ein christlich-konservatives Land, das sehr viel für die ungarischen Familien, die Kultur, Nation, Volk und Souveränität tut. Also das pure Gegenteil von dem, was Merkel und Macron tun.

Glauben Sie, dass die neue Rechtsfraktion im EU-Parlament den Anfang vom Ende der EU einläuten kann?

Die neue Rechtsfraktion wird den ganzen Prozess definitiv beschleunigen und den Druck auf die EU-Diktatur intensivieren. Es ist wichtig, dass wir parlamentarisch, außerparlamentarisch und metapolitisch den Druck massiv steigern, um eine positive Veränderung zu erzeugen.

Was für eine Rolle kann Deutschland dabei spielen?

Auf metapolitischer Ebene sind alternative Medien wie PI-NEWS von essenzieller Bedeutung, um den Menschen die Wahrheit zu zeigen und den Kampf um die Köpfe zu gewinnen. Parlamentarisch sind es Parteien wie die AfD, die freien Wähler, die Basis sowie die Linke, die Werteunion/CSU und eventuell die FDP, die hier oppositionell wirken können gegen das Merkel-Regime. Außerparlamentarisch sind Bewegungen wie Querdenken, Freedom Parade, Pegida, Freie Sachsen etc. sehr wichtig, um den Druck über die Straße zu erhöhen. Wird Deutschland befreit, fallen die Milliarden an Gelder weg, die die Globalisten für die EU-Diktatur brauchen, um die Menschen in Europa zu unterdrücken.

Welche Hürden mussten Sie überwinden, um die Genehmigung für Ihre Einwanderung nach Ungarn zu erhalten?

Ungarn will keine kulturfremden Wirtschaftsmigranten wie es in Westeuropa extrem der Fall ist. Sprich, man muss vorweisen können, dass man sich selbst finanzieren kann per Arbeitsbestätigung/Selbständigkeit oder erspartem Vermögen. Dies hatte Orban in seinem letzten FOX-News- Interview auch klar kommuniziert.

Würden Sie deutschen Corona-Maßnahmen-Kritikern, die angesichts der repressiven Lage darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen, Ungarn als Auswanderungsland empfehlen?

Ja, definitiv, da die Corona-Thematik vor allem als Vorwand für den geopolitischen-ökonomischen Umbruch genutzt wird. Ungarn bietet eine kulturelle, politische demokratische, ökonomische Stabilität, die in Deutschland längstens nicht mehr gegeben ist. In Deutschland werden Menschen politisch verfolgt – siehe Dr. Bodo Schiffmann – und medial diffamiert, in Schauprozessen verurteilt und von Staatstruppen wie der Antifa aber auch Teilen der Polizei terrorisiert. Ich habe drei Eckpfeiler, die mir wichtig sind. 1. Expansion meiner metapolitischen Arbeit in qualitativer, quantitativer und frequentierter Hinsicht. 2. Brücken bauen zwischen den patriotischen Bewegungen in Ungarn, Österreich, Deutschland, Kroatien, Russland, Weißrussland etc. 3. Menschen aus Westeuropa unterstützen, die nach Ungarn auswandern wollen. Mein Ziel ist hier eine starke deutschsprachige Gemeinschaft aufzubauen, die Orban und Ungarn unterstützen, aber auch die Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz.

Wann genau werden Sie die Schweiz in Richtung Ungarn verlassen?

Ende August ist es endlich soweit. Wir haben uns für die Region Balaton entschieden, in der schon eine große deutschsprachige Gemeinschaft lebt.

Danke für das Interview und viel Glück in Ihrer neuen Heimat Ungarn!

Danke schön.