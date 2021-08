In Berlin treffen sich an diesem Wochenende wieder Menschen aus ganz Deutschland, um sich für die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen und eine freie Impfentscheidung einzusetzen. Den Auftakt zum Demo-Wochenende bildete am Freitagabend ein Autokorso, der um 19 Uhr vom Olympiastadion in Berlin startete.

Für den Samstag hat die Berliner Polizei, die mit 4200 Mann im Einsatz ist, bereits einige der Versammlungen verboten, aber nicht alle. Es wird wohl, wie am 1. August, wieder ein heißes Katz-und-Maus-Spiel durch die ganze Stadt.

