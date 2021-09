Am östlichen Ende der Europäischen Union spitzt sich die Flüchtingskrise zu. Polen verlängerte nun den Ausnahmezustand in seinen Grenzgebieten um weitere 60 Tage. Und auch Deutschland bekommt die Auswirkungen immer stärker zu spüren. Das sind die Themen von „Compact.Der Tag“ am 29. September: „Flüchtlinge“ – NGOs blicken nach Osten. Bleibt Polen das letzte Bollwerk? / Volksbeschimpfung – War Marco Wanderwitz der beste Wahlhelfer der AfD? / Wahlchaos – Bauernopfer in Berlin. Gibt es Beweise für Fälschungen? / Das Letzte – Eine Razzia und andere Schlammschlachten.