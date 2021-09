2015 darf sich nicht wiederholen. So betonten es seit dem Fall von Kabul fast gebetsmühlenartig Spitzenpolitiker wie Innenminister Horst Seehofer. Doch die Realität könnte schon bald anders aussehen.

Denn nach einer vorläufigen Auswertung des Bundesinnenministeriums wurden in der ersten Septemberhälfte in Brandenburg rund „400 Personen bei der unerlaubten Einreise“ aufgegriffen. Klingt wenig? Der Vergleich mit August zeigt: Das ist eine deutliche Steigerung, denn da waren es 400 im gesamten Monat.

Laut einem Bericht des RBB gab es darüber hinaus 125 weitere unrechtmäßige Grenzübertritte allein am vergangenen Wochenende rund um Frankfurt/Oder. Die Stadt gilt derzeit als Hotspot der illegalen Migration – die Route verläuft über Weißrussland und Polen. Bei den Illegalen handelt es sich aber nicht etwa um Osteuropäer, sondern um irakische Staatsbürger, wie das Innenministerium feststellt.

Schleust Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko bewusst in Richtung Westen, wie unter anderem die Regierung in Warschau behauptet? Oder gibt es andere Ursachen für den neuen Flüchtlingsstrom? Und warum kommen Iraker überhaupt in Osteuropa an?

