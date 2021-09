Nach der Pilotsendung von „COMPACT Der Tag“ am 1. September (PI-NEWS berichtete) gab es am gestrigen Sonntag – drei Tage vor dem regulären Start am Mittwoch – noch eine zweite Pilotsendung. Hier die Themen: Grundrechte: Werden Maskenverweigerer von den Wahlen ausgeschlossen? In Berlin gibt es dazu eine irritierende Aussage / Aufklärung: Was die Berliner über die COMPACT-Herbstoffensive denken / Überwachung: WHO-Chef Tedros eröffnet neue Datenzentrale in Deutschland / Wahlkampf: Showdown der Kandidaten in Thüringen. Compact TV ist vor Ort. / 3G oder 2G? Was wollen die Bürger? / Politischer Sport: Der Weltmeister von 1990, Thomas Berthold, blickt zurück auf die EM.