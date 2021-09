„Hallo liebe Zuschauer, schön dass ihr wieder da seid. Jetzt haben wir noch eine Woche und dann am Sonntag sind die großen Wahlen. Ich weiß ja, dass einige meiner Zuschauer die Meinung vertreten, dass das mit den Wahlen total sinnlos ist und egal, für wen man sein Kreuz macht, sich an dem Dilemma in Deutschland sowieso nichts ändert. Aus dem Grund gehen immer weniger Leute wählen. Die sogenannte Gruppe der Nichtwähler wird immer größer…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)