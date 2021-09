Der „Zentralrat der Juden“ hat mit 68 anderen, oft gemeinnützigen Organisationen, einen Aufruf publiziert, in dem sie ohne Beweise die AfD als „eine Partei, in der Antisemiten und Rechtsextreme eine Heimat gefunden haben“ und „eine Partei, in der Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit ihren Nährboden finden“, diffamiert (PI-NEWS berichtete hier und hier). Die AfD ist nach eigener Darstellung die am meisten pro-jüdische und pro-Israel Partei im Deutschen Bundestag.

Dieser Aufruf verstößt möglicherweise gegen das Vereinsrecht und gegen das Neutralitätsgebot. Wie der Nahostexperte Dr. Daniel Pipes in Israel Hayom schreibt, ist „dieser Aufruf nach deutschem und amerikanischen Recht vermutlich illegal … Alle gemeinnützigen Vereine, die sich derart politisch engagieren und dem Wähler sagen wollen, wie er abzustimmen hat, verstoßen offenkundig gegen das Vereinsrecht.“

Dazu kommt, dass der „Zentralrat der Juden“ von der Bundesregierung ein Jahresbudget von 13 Millionen Euro erhält und somit dem Neutralitätsgebot unterliegt. Wie der Wissenschaftliche Dienst (WD) des Deutschen Bundestages in „Voraussetzungen staatlicher Fördermittelvergabe“ schreibt sind Empfänger staatlicher Förderungen grundsätzlich zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet. Bei Verstößen kann sogar eine Rückgabepflicht der staatlichen Mittel bestehen.

In „Neutralitätspflichten für Zuwendungsempfänger“ schreibt der WD: In Bezug auf das Gebot der parteipolitischen Neutralität wird auf das Gebot der Chancengleichheit der politischen Parteien und die Grenzen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit verwiesen, wonach dem Staat „eine parteiergreifende, werbende, zugunsten oder zulasten einer (nicht verfassungsfeindlichen) Partei wirkende Einflussnahme auf den öffentlichen Meinungs- und Willensbildungsprozess und damit auf den parteipolitischen Wettbewerb (oberhalb der Schwelle bloß reflexhafter Wirkungen)“ versagt sei. Die staatliche Förderung dürfe den Boden parteipolitischer Neutralität nicht verlassen und es sei ihr versagt, die hierdurch vorgegebenen Grenzen (zulässiger Öffentlichkeitsarbeit oder des Eintretens im Sinne des Prinzips der streitbaren Demokratie) zu dehnen.