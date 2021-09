Von PETER BARTELS | Rettet „Wilhelm Tell“ jetzt Deutschland? Seit der schweizer Roger Köppel sein tägliches WELTWOCHE DAILY (endlich!) auch hierzulande sendet, glimmt Licht in der Finsternis. Heute beispielsweise tritt er dem deutschen Fernsehen und den deutschen Journalisten dermaßen in den Allerwertesten, dass einem das Herz hüpft …

Roger Köppel, Studium Politische Philosophie, Wirtschaft, verheiratet, vier Kinder, dank Mama (Ostpreußin) „ein Viertel Deutscher!“. Seit „ewig“ rüttelt der smarte junge Mann (56) die ebenfalls so gut wie gleichgeschaltete schweizer Presse und Politik an den Rand der Verzweiflung. Köppel ist nicht nur Verleger und Chefredaktor der WELTWOCHE, er ist auch Nationalrat (deutsch: Bundestagsabgeordneter) für die SVP, Schweizerische Volkspartei (deutsch: AfD). Unsereiner hält ihn für den größten Philosophen dieser aus allen Fugen geratenen Zeit. Und für den unfassbar umfassend Gebildetsten dazu. Roger Köppel weiß einfach alles. Und man glaubt ihm fast alles. Auch, weil er Fehler, die er macht, spätestens am nächsten Tag zugibt, korrigiert …

Natürlich ist es unübersehbar, wie dieser Köppel in der zur Zeit besten deutschen Talkshow „VIERTEL NACH ACHT“ von BILD-TV als bejubelter Dauergast zuweilen fassungslos staunt und leidet: Wenn die BILD-Stellvertreter-Schwuchtel Paul Ronzheimer (wie gestern) über die AfD herzieht… Oder über den von Merkel und Meute gehassten und geschassten Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, der trotzdem brav für die CDU kandidiert und kämpft … Gut, „Rotzheimer“ war etwas länger in Afghanistan bei seinen bibbernden „Frau*Innen“ (Männer-Models). Er kann also eventuell nicht wissen, dass sein vorher so stramm linker Chef Julian Reichelt (40) inzwischen mit „Top-Guns“ wie Claus Strunz, Nena Schink, Filipp Piatov eine abrupte Wende Richtung Gesunder Menschenverstand hinlegen. Und so „belehrte“ der gelegentliche „Schlepper (mit Schussweste) von vollen Plastiktüten (Fressalien für seine holden Helden aus dem nahen Supermarkt) im ukrainischen Schützengraben, jetzt gekämmt und gescheitelt Roger Köppel in Sachen Haltung, Kladde: Und Maaßen hat nicht mal eingesehen, dass es eine Hetzjagd war!!

„Merkel und die Grünen sind die größten Klimasünder“

Dabei wurden seine Äuglein noch kleiner, seine geschminkten bärtigen Bäckchen noch voller: So sehen deutsche Oberlehrer-Journalisten das eben heute. Auch wenn inzwischen jeder Idiot weiß, dass die „Hetzjagd“ eine Ente von Merkels wieder mal schnappatmenden Regierungs-Sabler Seibert war; welche Regierungs-Lüge sollte Maaßen also einsehen? Kollegin Nena Schink, eigentlich Moderatorin dieser Runde, wurde immer stiller. Nur der im Alter erblondete linke stern-Schreiber Hans-Ulrich Jörges (69) gab Widerworte, Kladde: „Nicht alle bei der AfD sind Nazis“… Ouuups aber auch!! Köppel gab der Runde eine Lehrstunde in Sachen Demokratie, Kladde: Von diesen Parteien, die da angetreten sind, verdient eigentlich niemand die Führung … Deutschland ist auf dem Weg, die Marktwirtschaft durch die Planwirtschaft zu verschrotten … Auf Scholz steht zwar Scholz drauf, aber drin ist Kevin Kühnert, Walter Borjans und Saskia Esken … Die Automobilindustrie ist eine staatlich geführte Kolchose … Bei der Energie sehen wir planwirtschaftlichen Interventionen … Die größten Klimasünder sind Frau Merkel und die Grünen, durch den Ausstieg aus der Kernenergie …

Der 1. Höhepunkt : Köppel heute in der deutschen WELTWOCHE DAILY: „Ich habe beim dritten Triell gelernt: ‚Micky Maus regiert Deutschland! Eine Moderatorin sagte: ‚Aber Herr Laschet, schon vor 30 Jahren hat die Micky Maus erkannt, dass der Klimawandel ein riesiges Problem ist, aber seither ist nichts passiert … Köppel weiter: Herr Laschet hat sich (tatsächlich) auf eine Klima-Diskussion eingelassen … Ich hätte als Laschet gesagt, das ist (wirklich) ein riesiger Skandal; warum hat diese Micky Maus den Klimawandel dann nicht gleich abgestellt? Unerhört! Wir müssen diese Micky Maus endlich zur Verantwortung ziehen …Die Micky Maus als neuer Referenzpunkt der deutschen Politik, die Micky Maus regiert Deutschland! Was sind das für Kindsköpfe? Medien-Deutschland im Endstadium der Infantilisierung …

Auch wer verschweigt, lügt wie gedruckt

Der 2. Höhepunkt: Köppel: Die CDU-Regierung redet mit den Taliban, aber nicht mit der AfD, das ist grotesk … Es gibt bei der AfD keine Steinigung von Homosexuellen, keinen Burka-Zwang, keine Theokratie nach Kabul Art … Die AfD posiert auch nicht mit gestohlenen Kalaschnikows vor Panzern. Also … wo waren beim dritten Kanzler-Triell (RTL, SAT 1, Pro 7 sendeten) die FDP, die AfD? Meinetwegen die LINKE?

Roger „Tell“ Köppel sollte diese Fragen gelegentlich an seine BILD-Kollegen weiterreichen; auch BILD hat dereinst „geschworen“, nicht mehr mit der AfD zu sprechen … Auch BILD eiert heute noch rum, wenn Merkel-Gäste aus Arabien oder Afrika wieder mal in Horden über eine deutsche Frau herfallen … Auch BILD tut doch immer noch so, als würden Windmühlen den Strom in der Steckdose speichern … Auch BILD frisiert Elektro-Autos zu eigentlich preiswerteren Umweltrettern, insinuiert die Dreckschleuder Diesel zum Klimakiller … Auch BILD nennt den Polen Kaczynski, den Ungarn Orban unisono mit Putin und dem „Schlächter“ Assad Brüder des Teufels.

Und so lange BILD das alles tut, sind die BILD-Journalisten eben nur Reporter des Satans. Da können sie noch soviel grünes Gift und rote Corona-Galle in der Talkshow „Viertel Nach Acht“ spucken. So glänzend sie zuweilen ist!! Auch wer weglässt und verschweigt, lügt wie gedruckt …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.