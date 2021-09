Von PETER BARTELS | Noch eine Woche Merkel … Noch eine Woche … Und dann ist wieder alles gut in Deutschland?? Wer’s glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann, den Osterhasen. Obwohl er weiß, dass es nur Jesus in der Krippe gab. Und am Kreuz …

NICHTS wird sich ändern. WIR haben nur die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Corona bleibt sowieso. Weil die “German Angst” den meisten Deutschen mit Zuckerbrot und Peitsche in die Seele gegerbt wurde … Weil die Deutschen so gut wie immer darauf vertraut haben, dass “DIE DA OBEN” ja schon wissen werden, was sie tun… Dass “DIE DA OBEN” es schon richten werden … Dass “DIE DA OBEN” es ja sowieso machen, ob wir wollen oder nicht …

NIE … wurde ein Volk, eine Nation mehr belogen: Mit dem angeblichen Umwelt-Unhold Kernkraft … Mit den angeblichen Facharbeitern aus Arabien und Afrika … Mit dem angeblichen Menschen-Murkser Corona … Aber DIE Deutschen glaubten und glauben es bis heute. Jedenfalls die Mehrheit. Sie wollen, sie können nicht wahrhaben, dass sie von einer durchtriebenen rot-grünen Minderheit mit der Brotkruste der Angst in ihre vier Wände gelockt wurden und werden. Mit einer verlogenen Panikmache, die selbst dem Teufel Kälteschauer den Rücken rauf und runter jagen würden.

Jenseits von Macho bis Methusalem…

Nur … Nichts von dieser rot-grünen Apocalypse ist wahr: Die Kernenergie könnte die angeblich heiß laufende Erde abkühlen (was der liebe Gott ohnehin alle paar tausend Jahre rigoros mit der kleinen oder großen Eiszeit macht) … Die “Facharbeiter” aus dem Orient sind systemimmanente Homo-Hasser und Frauen-Flachleger … Und Corona? Eine manchmal etwas heftigere Hongkong-Grippe. Unterschied: Diesmal kam sie aus Wuhan! Chinesische Wertarbeit aus dem Labor. Immerhin: Corona hat die Grippe “vernichtet”, die sonst alle zwei Jahre in Deutschland um die 26.000 Menschen dahinraffte. Hauptsächlich in der Zielgruppe der Scheintoten wie unsereiner, also jenseits von Macho bis Methusalem, Fraktur: von 67 bis 97!!

Kein Adenauer, kein Brandt, kein Schmidt, kein Kohl, kein Schröder wäre je auf die Idee gekommen, wegen der unvermeidlichen Influenza im Herbst, Kindern auch nur eine Stunde “schulfrei” zu verordnen, Papas Kneipe, Mamas Friseur für Wochen und Monate dicht zu machen. Nicht mal der Bobby Car-Präsident. Und dieser “Ärmelschoner der Nation” hat in seiner kurzen Amtszeit nun wirklich viel Leid über Deutschland gebracht, um seiner “Moslem-Mutti” Merkel für den Goldenen Ehrensold zu danken. Und seiner Rossmann-Rosine namens Bettina für den Dürrenmatt-Effekt (Ärmelschoner sucht Blondine)…

Nein, Freunde, es ging und es geht immer und noch um die “Macht”: ICH … WIR … hier oben … sagen, was gut für EUCH ist: Schnauze … Schuften … Schlacke abliefern, wie der Pott einst so schön sagte. Die gelben Friesen-Nerze von Gorleben bekamen ihre maßgeschneiderten grüne Wind-Jacken aus Seide (oder Hanf), linke Pleite-Journalisten avancierten zu Menschenfänger-Kapitänen im Mittelmeer; Soros zahlt das Kopfgeld. Und die deutschen Medien jauchzten und jauchzen Halleluja! Von der SÜDDEUTSCHEN Alpen-Pravda bis zur Totengräber-BILD (“Mann lügt der Dieckmann…”).

Noch eine Woche also bis Buffalo …

… dann wird Deutschland endlich gerettet? Von wem?? Vom kugeligen CDU-Büttenredner, der jedes Massenbegräbnis zu einer Prunksitzung lachen kann? … Vom SPD-Trojaner, der immer so lächelt wie ein verstopfter Buddha auf dem Jade-Töpfchen? … Von einem GRÜNEN Schlangengürkchen, das sich um Wissen, Wissenschaft und Wahrheit schlängelt, wie Wurmschwanz durch das Harry Potter-Märchen? Moslem-Bruder Laschet? Wirecard-Wusel Scholz? Annalena Baerbock, das Energiebündel aus der Steckdose?? Gute Nacht, Deutschland! Denn was DIE Deutschen auch wählen, es kommt immer Pest oder Cholera raus. Corona gibt’s gratis dazu. Seufz noch mal: Was kann sich denn auch ändern, wenn Deutschland von der größten Allparteien-Regierung aller Zeiten “regiert” wird? Politik, Presse, Radio, Fernsehen, Verbände, Gewerkschaften, Marktforscher – eine einzige Wagenburg der Selbstversorger. Sogar die Kirchen murmeln den Rosenkranz rauf und runter, klimpern mit dem Klingelbeutel; früher haben sie Panzer mit Weihwasser bespritzt, heute segnen sie eben die rotgrünen U-Boote der Demokratie.

Es war wieder mal der Schweizer Roger Köppel (Video oben), der vor ein paar Stunden im neuen Talkshow-Hit “Viertel Nach Acht” von BILD TV (sic sic sic) die deutsche Wahrheit fassungslos auf den Tisch knallte, Kladde: In Deutschland ist nur noch demokratisch, was links ist von der Mitte, rechts ist Nazi!! Natürlich machte der schwule BILD-Stellvertreter Paul Ronzheimer neben ihm ein Gesicht wie eine Gans wenn’s blitzt. “Rotzheimer” war gerade von der “Taliban-Front” in Afghanistan heimgekehrt, wo er die “Models” zeigte, die jetzt unter den Talibans so leiden müssen – alles “Frau*Innen”, also Männer. Zwei richtige Frauen sollen aber auch irgendwo leiden, vermeldete Rotzheimer beiläufig…

Ja zu Deutschland: AfD

Unsereiner lauschte dankbar und ergriffen mit “Pippi in den Augen” (“Hoche” Gonzales, RTL) dem Nachhilfeunterricht in Sachen Demokratie von Roger Köppel, wieder Kladde: Wenn auf einem Schiff alle nach links laufen, kentert das Boot, wenn alle nach rechts laufen, ebenfalls; links u n d rechts muss verteilt werden, dann stimmt das Gleichgewicht!! Natürlich krähte der Taliban-Titan mit den kleinen Äugis sofort dazwischen: “Aber die AfD …”. Und natürlich weiß das Männlein nicht, dass Roger Köppel Abgeordneter der SVP ist, der Schweizerischen Volkspartei. Presse und Politik der Eidgenossen nennen sie schlicht die schweizer AfD …

Sei’s drum. Die neue BILD-TV-Talkshow mit Reichelt, Strunz, Nena und Gästen wie Köppel oder Jörges ist ja wirklich gut. Es wäre allerdings ein Segen, wenn Mathias Döpfner die von Diekmann vertriebenen, unter Reichelt zaghaft heimkehrenden BILD-Leser nicht mit diesem Rotzheimer quälen würde, ihn stattdessen auf Dauer zum “Frauen”-Retten nach Afghanistan schickte, auch wenn es nur Frau*Innen sind. BILD-TV braucht ihn nicht. Und die CDU- und SPD-Wähler, die zu Millionen zur AfD geflüchtet sind, lachen nur über ihn …

Wie sagt es Roger Köppel, schweizer Nationalrat und Chefredaktor, zum wiederholten Mal auf seiner unfassbar guten Morgen-Predigt WELTWOCHE DAILY, die es neuerdings auch als deutsche Ausgabe gibt: “Die AfD ist die einzige Oppositionspartei, die JA zu Deutschland sagt!” Also gehen wir wählen, Freunde, sagen wir: Ja zu Deutschland!! Auch wenn der Tropfen noch etwas länger braucht für die vor Angst versteinerten Herzen …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.