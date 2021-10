Solche Bilder gab es einst in Soweto oder südamerikanischen Militärdiktaturen: Mit Gummigeschossen feuern Polizisten auf friedliche Demonstranten. Doch es sind Szenen aus der Schweiz, die am Donnerstag für Entsetzen sorgen. Was geschehen ist, erfahren Sie bei COMPACT.Der Tag am 8. Oktober. Das sind einige der Themen:

Polizeigewalt – Gummigeschosse gegen Corona-Demonstranten in Bern

Kurz im freien Fall – Verglüht Österreichs Politstern im Sumpf der Korruption?

Souveränität – Polen sagt dem Europäischen Gerichtshof den Kampf an

Malaria – Wie viel Bill Gates steckt im neuen Impfstoff?

Das Letzte – Crash für Deutschlands Autoindustrie.