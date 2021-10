„Merkel muss weg!“ war eine der markantesten Aussagen der letzten Jahre. 16 Jahre lang hat Angela Merkel unser Land verändert und mit ihrem schläfrigen Regierungsstil Fakten geschaffen: Grenzöffnung, Atomausstieg, Mindestlohn, Feindschaft zu Russland, Lockdown-Politik. Bald ist sie weg – und Deutschland gespalten wie nie.

Die Krautzone (KRAZ) hat sich in der aktuellen Ausgabe #23 mit der allseits verhassten Regierungschefin befasst. Allseits verhasst? Wirft man einen Blick über die Lagergrenzen hinaus, fällt schnell auf, dass Merkel einer der Bundeskanzler mit der höchsten Zustimmungsrate war und 16 Jahre lang ziemlich fest im Sattel saß. Kann man also wirklich der erfolgreichsten FDJ-Sekretärin aller Zeiten die Schuld für Deutschlands Niedergang geben? Oder sind die deutschen Schlafschafe, die Merkel vier Mal mit überwältigender Mehrheit gewählt haben, das eigentliche Problem?

Dazu führt das Magazin ein großes Gespräch mit Frank Böckelmann, Herausgeber der „Tumult“, der als sozialistischer Student in den 60er-Jahren startete, aber schon früh den autoritären Charakter der Alt68er bemerkte und kritisierte. Mittlerweile gilt Böckelmann aus Sicht der Linken als „neurechter Propagandaminister“, weil er den bundesrepublikanischen Konsens scharf angreift.

Neu in dieser Ausgabe: Die Redaktion hat sich unter die „Faktenchecker“ gewagt und einmal genauer nachgeschaut. Was ist dran an der Behauptung, dass wir die Landesgrenzen gar nicht schließen können? Immerhin schaffen es die USA und viele andere Länder der Erde auch, illegale Einwanderer vom Übertritt abzuhalten. Wie teuer wäre eine „German Wall“?

Besonders interessant: „Zurück in die 90er“. Die Jugend hat zwar einen fragwürdigen Modegeschmack, aber es zählt, was hinter der Fassade ist. Weniger Scheidungen, weniger Abtreibungen, weniger linke Parteien, mehr Familie. Ein erstaunlicher Wertewandel findet in der jungen Generation statt…

Zu dieser Generation zählt auch eine der jüngsten Autorinnen der KRAZ: Die 22-Jährige Reinhild Boßdorf schreibt über ihr „Aufwachsen im Merkel-Regime“ und wie sehr junge Rechte eigentlich unter den Entwicklungen der letzten Jahre leiden mussten.

Dazu viele weitere Themen, die die Ausgabe so außerordentlich vielfältig macht:

Faschismus (Teil 2): Was unterscheidet ihn vom Nationalsozialismus und warum die beiden Ideologien sich eigentlich gar nicht mochten

Der KRAZ-Broker-Vergleich: Wie legst du dein Geld am besten an?

Exklusive Reportage: Ein Krautzone-Autor war in Kuba unterwegs und hat mit einfachen Kubanern gesprochen: Wie lebt es sich in einem der letzten sozialistischen Systeme?

„Der Untertan“ – warum er in allen Deutschen schlummert…

