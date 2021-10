Von KEWIL | Auf dem Kalender ist heute der 3. Oktober. Da war doch mal was? Manche erinnern sich vielleicht? Ach ja, richtig: Heute ist bereits der 25. Tag der offenen Moschee. Also die Moslems haben schon seit 25 Jahren am 3. Oktober ihre Moscheen für Interessierte geöffnet.

Dieses wichtige Jubiläum konnte einfach unseren Bundespräsidenten, Herrn Frank-Walter Steinmeier von der SPD, nicht kalt lassen, er musste einfach ein Grußwort schreiben. Das Staatsoberhaupt beginnt:

„Ich grüße Sie und freue mich, dass an vielen Orten in Deutschland zum 25. Mal der Tag der offenen Moschee am 3. Oktober stattfindet. Mein Dank gilt den engagierten Frauen und Männern in den Moscheegemeinden im ganzen Land, jung und alt, für ihren Einsatz – an diesem besonderen Tag ebenso wie an den vielen anderen Tagen im Jahr…“

In der Mitte seines Grußworts folgt sein Wunsch:

Ich wünsche mir, dass den Beiträgen, die Muslime aus ihrem Glauben heraus für unsere Gesellschaft erbringen, die Wertschätzung zuteil wird, die sie verdienen. Sie und Ihre Gemeinden gehören selbstverständlich in die Mitte unserer demokratischen, religiös so vielfältigen Gesellschaft. Nehmen Sie sich diesen Platz in der Mitte, der Ihnen zusteht, und füllen Sie ihn aus. Gestalten Sie dieses Gemeinwesen mit, denn es ist Ihre Gesellschaft!

Und gegen Ende lässt er uns als länger hier lebende Einwohner wissen:

„Seit einem Vierteljahrhundert öffnen Moscheegemeinden unter dem Dach des Koordinationsrates der Muslime die Türen für interessierte Menschen aus ihrer Nachbarschaft, geben Einblicke in ihr Gemeindeleben mit seiner ganzen Vitalität – und in ihren Glauben in seiner Vielfalt. Das ist ein wichtiges Zeichen, um den tagtäglich gelebten Islam, der in unserem Land zu Hause ist, sichtbar zu machen…“

Ausgezeichnet, Herr Bundespräsident! Aber ich überlege immer noch, ob am 3. Oktober nicht noch was anderes war. War da nicht…? Aber nein, wenn unserem Staatsoberhaupt zu heute nur die Moschee einfällt, kann da nichts gewesen sein. Sonst hätte der Steinmeier doch auch was dazu geschrieben?