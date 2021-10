„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. So, jetzt ist die Wahl drei Tage rum und jetzt schaut man voller Schadenfreude und Entsetzen auf das hektische Geschehen in Berlin. Die CDU ist wohl zu der Erkenntnis gekommen, dass sie die Regierung nicht stellen kann, weil sie nämlich nicht die stärkste Partei ist. Das hat mittlerweile sogar der Laschet begriffen. So ist wenigstens eins sicher: dass der nächste Kanzler Scholz heißen wird. Aber das ist zur Zeit wirklich das einzige, was sicher ist. Dabei ist es völlig egal, wieviele Skandale dem Scholz anhängen. Zur Zeit sondieren FDP und Grüne ihre Programme, versuchen das zusammenzukriegen, was eigentlich gar nicht zusammen gehört und schon gar nicht passt…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)