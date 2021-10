Von ROLAND | An jedem ersten Sonntag im Oktober gedenken wir der deutschen Opfer der Immigrationspolitik. Heute fällt dieser Gedenktag zugleich auf den Tag der deutschen Einheit. Und tatsächlich wirft der ethnische Umbau Deutschlands auch einen Schatten auf die Wiedervereinigung: Die insbesondere von den alten westdeutschen Eliten vorangetriebene Massenansiedlung von Arabern, Afghanen, Türken, Schwarzafrikanern und anderen außereuropäischen Völkerschaften mit auffällig hoher Gewaltbereitschaft hat unzählige Deutsche in allen Teilen Deutschlands, eben auch im Gebiet der ehemaligen „DDR“, ihr Leben gekostet. Tausende von Deutschen wurden von solchen „Immigranten“ körperlich und seelisch verwundet, misshandelt, tausende von Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt. Der Aufbau der totalen „Bunten Republik“, wie sie am 3. Oktober 2010 von Bundespräsident Christian Wulff für das wiedervereinigte Deutschland ausgerufen wurde, ist ein blutiges Projekt.

In diesem Jahr stehen vor allem die Morde von Würzburg im Mittelpunkt des Gedenkens. Doch auch in diesem Jahr bilden diese uns besonders im Gedächtnis verhafteten Morde der jüngsten Zeit nur einen kleinen Ausschnitt des grausigen Gesamtbildes. Immigrantengewalt gehört längst zur Alltagserfahrung in Deutschland, sie ist so sehr zu einem festen Bestandteil unseres Daseins geworden, dass wir sogar unsere Lebensweise an diese Gewalt anpassen.

Opfer zu sein beginnt nicht erst mit der Messerklinge in der Kehle

Wir wechseln die Straßenseite, wir senken die Blicke, wir gehen abends nicht mehr aus dem Haus, wir meiden öffentliche Parks, insbesondere Frauen schränken sich in ihrem öffentlichen Verhalten ein, ja, deutsche Frauen beginnen sich den modischen Forderungen der Immigranten anzupassen, um von Beschimpfungen, Belästigungen, körperlichen und seelischen Verletzungen durch diese Leute verschont zu bleiben. All diese unfreiwilligen, uns aufgenötigten Änderungen unseres Verhaltens machen uns ebenfalls zu Opfern der Bunten Republik: Opfer zu sein beginnt nicht erst mit der Messerklinge in der Kehle.

Und Opfer der Bunten Republik sind auch nicht nur jene Deutsche, die die gewalttätigen Folgen der Umvolkungspolitik direkt zu spüren bekommen oder sich durch unfreiwillige Verhaltensänderungen vor Immigrantengewalt zu schützen suchen. Opfer sind auch all jene Deutsche, die unter den indirekten Formen von Immigrantengewalt leiden: Rauschgiftopfer insbesondere, drogenabhängige deutsche Kinder, die von profitgierigen Drogenhändlern – weit überwiegend aus dem Orient und Afrika – zur Sucht verführt werden, damit diese ihre aufgemotzten BMWs fahren können.

Folge der westdeutschen Ideologie kulturrevolutionärer Selbstzerstörung

Am heutigen 3. Oktober sollte über das allgemeine Gedenken an die deutschen Opfer der Umvolkungspolitik hinaus auch noch ein weiterer Gedanke kurz angesprochen werden, der sich durch das diesjährige Aufeinanderfallen des „Tags der deutschen Einheit“ und des „Tags der Opfer der Bunten Republik“ geradezu aufdrängt. Besonders im Gebiet der ehemaligen „DDR“ dürfte angesichts dieses Aufeinandertreffens so mancher ins Grübeln geraten, ob die Wiedervereinigung und damit die Übernahme der buntistischen Staatsideologie Westdeutschlands für die Deutschen auf dem Gebiet der ehemaligen „DDR“ tatsächlich ein so großes Glück war, oder ob man als unabhängige, aber freie deutsche Republik „Ex-DDR“ politisch nicht heute um etliches besser dastünde.

Als selbstbewusster Staat an der Seite der anderen Visegrad-Staaten, die ebenfalls unter dem Joch der Sowjetherrschaft zu leiden hatten, denen dafür aber auch die vom rotchinesischen Maoismus geprägte 68er-Bewegung Westeuropas erspart blieb und damit auch die Ideologie kulturrevolutionärer Selbstzerstörung. Eine freie „Ex-DDR“ hätte schon 1989, ähnlich den anderen osteuropäischen Staaten, die schon damals erkennbar gescheiterte Immigrationspolitik Westdeutschlands sehr wahrscheinlich als abschreckende Warnung verstanden und diese Politik in ihrer westdeutsch-radikalen Form sicher nicht übernommen. Deutschland wäre dann heute zwar weiterhin geteilt, aber zumindest wären in Dresden, Chemnitz und Gera keine „Opfer der Bunten Republik“ zu beklagen.

Auch solche Fragestellungen, wie immer man sie für sich beantworten mag, gehören zum heutigen Zusammentreffen des „Tags der deutschen Einheit“ und des „Tags der Opfer der Bunten Republik“.