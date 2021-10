Von PETER BARTELS | In einem fernen Land vor unserer Zeit … hätte Matthias Matussek seine wunderbare AfD-Story im SPIEGEL … Roger Köppel seinen großartigen Kommentar über die AfD und den „Teufel“ Höcke in BILD geschrieben. Unsereiner hätte nicht hier, in PI-NEWS, an dieses ferne Land erinnern müssen, denn es wäre ja immer noch da! Und Roberto Blanco wäre kein Jäger des verlorenen schwarzen Beethovens …

Matussek schrieb im hohen Norden seine AfD-Story für die Schweizer Printausgabe der WELTWOCHE … Roger Köppel kommentierte den Thüringer AfD-Wahlsieger Björn Höcke in der deutschen Ausgabe der Schweizer WELTWOCHE daily… Und unsereiner pennt diesen Samstag nicht wie einst bis in die Puppen, schreibt stattdessen für den großen deutschen Blog PI-NEWS, weil weder Zeitungen, Radio noch Fernsehen des Mainstreams auch nur eine Silbe darüber berichten: Wer Deutschland in den Abgrund regiert hat … Wer Deutschland vielleicht noch retten kann …

Matthias Matussek: „Der korrupte und selbstgefällige Parteienstaat ist am Ende … Die Scheinblüte der SPD … ist nichts als die fiebernde Aufgekratztheit vor dem Exitus. Olaf Scholz ist nur eine Schaufensterauslage, hinter ihm gähnt ein Abgrund aus wirren Enteignungsspinnern, Seenotrettern, Antifa-Kämpfern und … Umverteilern, die ein Demokratie- und Freiheitsverständnis haben wie die KP Nordkoreas … Die CDU ist in ihrem zeitgeistigen Opportunismus entschlafen … wird sich ein paar Jahre zum Entgiften in die Oppositions-Reha begeben, bis sie wieder … erkennt, was ‚konservativ‘ bedeutet, ‚die Wirklichkeit rechts ist‘ (FAZ-Herausgeber Joachim Fest, Gott hab ihn selig)…“



Matussek grandios weiter: „Hocherhobenen Hauptes steht die AfD im Ring. Klar, sie hat ein paar Schrammen abgekriegt. Aber sie hatte es auch mit dem ganzen Rudel zu tun, mit den übrigen Parteien, mit dem hochpolitisierten Staat und seinen Organen und der Presse. Allein gegen alle. Dennoch: Die AfD hat Thüringen und Sachsen im Sturm genommen, Tino Chrupalla, der in Sachsen 40 Prozent holte, dürfte der neue starke Mann an der Spitze sein …“

Die AfD ist gekommen, um zu bleiben!

Der frühere Feuilleton-Fürst des Augstein-SPIEGELS: „Allerdings sollte man … die heroischen Leistungen der AfD-Kandidaten im Westen nicht … vergessen, wenn sie dort auf Marktplätzen in Frankfurt oder München im Sturm der Gesinnungs-Meuten standen … kaum ein AfD-Wahlstand, der nicht zu Kleinholz verarbeitet wurde … Auch den Spitzenkandidaten ging es ans Leder: Ob Nicolaus Fest, Beatrix von Storch, kaum ein Auto, das nicht abgefackelt wurde, kaum eine Wohnung, die nicht belagert und bedroht wurde…

Unter solchen Bedingungen für ein Deutschland zu kämpfen, in dem Wahlen nicht einfach ‚rückgängig gemacht‘ werden, wenn das Ergebnis nicht paßt; in dem das Verfassungsgericht nicht mit Parteisoldaten besetzt wird; in einem Land, in dem auf Dissidenten eingedroschen wird, ob es sich um das Impfen handelt oder Zweifel (am nahen) Weltuntergang; in einem Land … in dem 60 Prozent der Menschen Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil sie mit … Karrierestops und sozialer Ächtung rechnen müssen … In einem solchen Land, das auf … oppositionelle Kontrolle durch … Presse und Staatsmedien (PI-NEWS: Rundfunk und Fernsehen) verzichten muss, kommt eine Partei wie der AfD eine lebenserhaltende Funktion zu.“

Schließlich Matus-sekt’s perlendes Crescendo extra trocken: „Die AfD, das ist die beruhigende Gewissheit, … ist gekommen, um zu bleiben. Sie ist ein Bündnis von … Mutigen. Vielleicht besinnen sich ja die Menschen in diesem Land wieder … dass sie Rechte haben, Grundrechte, Freiheitsrechte, das Recht auf eigene Meinung … sie könnten in der AfD – der Alternative für Deutschland – jene Partei entdecken, die sie darin unterstützt. Sie werden nach diesen Wahlen … die Nase voll haben von Heilsphrasen, von diesem Weltrettungs- und Modernisierungsgewäsch, das wie Schlamm von den etablierten Parteien immer neu umgewälzt wird, während (sie) die Taschen der Bürger plündern …“

Roger Köppel, der Teufel und die AfD

Der keinen Hauch weniger weise wirkende Roger Köppel aus dem Süden nennt das „Unfassbare“ in Deutschland in seiner deutschen WELTWOCHE Daily von Freitag beim Namen: „Die AfD ist, was die CDU mal gewesen ist … Für mich als Schweizer ist es unglaublich, unfaßbar, die Menschen in Sachsen und Thüringen Nazis zu nennen, weil sie die AfD gewählt haben … Vor allem Kanzlerin Merkel hat sich an die Spitze dieser Verleumdungs-Kampagne gestellt … ‚Dunkeldeutschland‘ … Eine Hetzjagd in Chemnitz, die es hinten und vorne nicht gab … Wenn sie diesen stolzen Sachsen und Thüringern sagen, ‚ihr seid Nazis …‘ (Köppel schlägt die Hände vor’s Gesicht), dann ist das unfaßbar! Da darf sich doch (keiner) wundern, dass man diese Leute an eine Partei verliert, die ihnen ihre Heimat wiedergeben will … Das hat doch nichts mit Nazitum zu tun … das alles ist so unseriös!!“

Der Schweizer Chefredaktor und Politiker: „Am extremsten angefeindet wird ja Björn Höcke, das ist der Teufel, dessen Namen dürfen sie gar nicht erwähnen … Der hat sich ja von Anfang an zum Skandal gemacht, als er in einer Talkshow eine Deutschlandfahne ausgerollt hat … Mit seinem (anders gemeinten) Satz zum ‚Holocaust-Denkmal der Schande’ lieferte die AfD den Gegnern (aber) natürlich die Messer in die Hand, wird sie zur selbsterfüllenden Prophezeiung ihrer Feinde, die nur darauf lauern, um sie in die Nazi-Schublade stecken zu können … Aber auch dieser Höcke hat ein Glanz-Resultat in Thüringen eingefahren …“

„Wilhelm Tell“ Roger Köppel legt (mal wieder) einen goldenen Pfeil in die Armbrust: „Das heißt doch, dass die Thüringer, die ihren Höcke (offenbar) besser kennen als die Berliner oder Hamburger Journalisten … Und diese (Thüringer) scheinen nicht den Eindruck zu haben, dass sie einen zweiten Hitler wählen … Da müßte man doch irgendwann mal als deutscher Journalist bereit sein, sich mit der Realität zu befassen … Mit den Taliban reden sie, aber mit Herrn Höcke nicht? Das sagt im Grunde doch alles, die Medien sind Teil dieses Mainstream-Kartells – alle gegen eine Partei, die AfD.“

Roberto Blanco: Beethoven war ein Schwarzer!

In einem fernen Land vor unserer Zeit, gab es auch eine Schwarze Schnulze namens Roberto Blanco („Ein bisschen Spaß muss sein“ und so…). Der heiratete nicht nur eine blonde Deutsche (und ließ sich später wieder lärmend scheiden), er adelte sich auch bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, dass nicht die CSU in Bayern, sondern er der einzige „wahre“ Schwarze sei. Heute ist der Klops 84 und labert in BILD (wo sonst), dass Beethoven ein Schwarzer gewesen sei. Man müsse ihn wieder ausgraben, um den Beweis zu liefern. Also damit auch, dass seine Symphonien („Ode an die Freude“) eigentlich Schwarz-Wurzeln haben: „Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium?“ Quatsch, aus Eritrea… Wer weiß, vielleicht entdeckt Roberto Blanco demnächst auch noch das wahre Grab von Sitting Bull im Kongo. Und BILD berichtet exklusiv …

Unsereiner wünscht sich, dass ihn – falls er das Pech der ganz späten Jahre haben sollte – Alzheimer verschonen möge auf seinem Ritt in den Sonnenuntergang…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.