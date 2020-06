Von MARTIN | „Freiheit mit Sicherheit“ hatte man uns verspochen, als am vergangenen Sonntag vor 35 Jahren der Schengen-Vertrag unterzeichnet wurde. „Sichere Außengrenzen“ hatte man uns versprochen als Voraussetzung für den Fortfall der Innengrenzen. Wie alles, was uns die EU jemals versprochen hat, war natürlich auch Schengen eine einzige Lüge.

Die versprochenen „sicheren Außengrenzen“ gibt es bis heute nicht: Jeder dahergelaufene Hallodri kommt bekanntlich rein in die EU, sobald er das Sesam-öffne-dich-Wort „Asyl“ ausspricht. Aber noch immer glauben wir an dieses schöne Märchen, dass es die „sicheren Außengrenzen“ eines fernen Tages wirklich geben wird. Tatsächlich aber wird es diese versprochenen „sicheren Außengrenzen“ auch in fernster Zukunft niemals geben: Wer nach 35 Jahren immer noch ernsthaft auf die „sicheren Außengrenzen“ wartet, die seit 35 Jahren auf sich warten lassen, der wird warten bis zum Sankt Nimmerleins-Tag.

Mit Schengen haben wir also nur eins getan: die sicheren Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland durch gar keine Grenzen eingetauscht. Statt der versprochenen „Freiheit mit Sicherheit“ haben wir „Freiheit mit Unsicherheit“ erhalten.

Und was haben wir eigentlich von dieser „Freiheit“? Wie oft fahren wir denn pro Jahr nach Italien? Im Sommer ein einziges Mal vielleicht, wenn überhaupt. Einmal im Jahr müssten wir uns also eine halbe Stunde in die Autoschlange stellen, wobei die Grenzkontrolle im Unterschied zu den 80er Jahren heutzutage wohl sowieso vollautomatisch wäre. Wegen dieser halben Stunde Zeit und nochmal einer halben Stunde auf der Rückfahrt verzichten wir auf den gesamten sicheren Schutz und die eigene Kontrolle unserer eigenen Landesgrenzen. Damit wir nicht zweimal im Jahr je eine halbe Stunde am Brenner warten müssen, lassen wir unkontrolliert Millionen von Arabern, Afghanen und Schwarzafrikanern nach Deutschland eindringen, die unsere eigene Kultur und Lebensweise zunehmend in Frage stellen, die Kriminalitätsrate bei uns in die Höhe treiben und deren Vollverpflegung uns jedes Jahr 50 Milliarden Euro Steuergelder kostet? Wie blöd sind wir eigentlich?

Vielleicht war Schengen vor 35 Jahren mal eine gute Idee. Aber Schengen hat nicht Wort gehalten, Schengen war eine Lüge. Wie eigentlich alles, was uns von der EU jemals versprochen wurde.

Machen wir also Schluss mit diesem Experiment. Kontrollieren wir unsere Landesgrenzen wieder, sorgen wir wieder für Sicherheit in Deutschland, und stellen wir uns dafür gern zweimal im Jahr je eine halbe Stunde in die Autoschlange nach Italien. Letztlich fahren wir so besser.