Von STEFAN SCHUBERT | Der bekannte Philosoph und Publizist Alain Finkielkraut ist Mitglied der Academie Francaise – und das Kind polnisch-jüdischer Eltern, die das KZ überlebt haben. Wiederholt hat sich der Intellektuelle lautstark in die öffentliche Debatte zu Themen wie Migration, Islam und muslimischer Antisemitismus eingemischt. Im Angesicht der sogenannten Anti-Rassismus-Bewegung äußert sich Finkielkraut nun erneut, dem Mainstream und den BLM-Aktivisten dürften die klaren Worte nicht gefallen.

Finkielkraut hat sich in den letzten Jahren mit seinen Analysen zur Unterstützung des politischen Islam durch Linke und Intellektuelle unbeliebt gemacht. Der Philosoph wirft ihnen vor, mit ihrem Kulturrelativismus die Frauenunterdrückung und den Fremdenhass im muslimischen Milieu zu entschuldigen.

Die von Kanzlerin Merkel vollzogene unkontrollierte Masseneinwanderung nennt er eine »schlechtgewissige Flüchtlingspolitik«, und die dadurch entstandene multikulturelle Gesellschaft betrachtet er als Hauptursache für den wachsenden Antisemitismus. Finkielkraut ist sich sicher, »dass der Antisemitismus in Frankreich und Europa ein Randproblem wäre, wenn unsere Gesellschaften nicht gegen ihren Willen in multikulturelle Gesellschaften umgeformt worden wären. Der beängstigende Populismus ist eine pathologische Reaktion auf dieses Phänomen der demografischen Veränderung.«

Entschieden und durchgesetzt haben die Politiker das über die Köpfe der Bürger hinweg, obwohl sie diejenigen sind, die die Folgen jetzt zu tragen haben.

»Ohne Angela Merkels ›Wir schaffen das!‹ und die Million Einwanderer, die Deutschland 2015 aufgenommen hat, hätte es keinen Brexit gegeben«, ist sich Finkielkraut sicher und geht mit der gesamten Merkelschen Migrationspolitik hart ins Gericht:

»Die Europäer sind nicht gefragt worden. Aber die europäische Zivilisation will ihr Wesen bewahren. Die Nationen wollen das auch […] ›Wir schaffen das!‹ war einfach Unsinn. Sie sehen ja selbst: Ihr schafft es nicht. Dieser Mix aus extremem Moralismus und wirtschaftlichen Interessen war abstoßend. Die Deutschen wollten sich damit freikaufen und endlich ein moralisch tadelloses Volk werden. Aber das passiert auf Kosten der Juden, die die ersten Opfer sind, wenn immer mehr Einwanderer hineingelassen werden.«

Solche Äußerungen des Philosophen haben ihn zu einem gemeinsamen Hassobjekt von Linken wie Islamisten in Frankreich werden lassen; seither versucht diese Islam-Linke – auch hier eine Parallele zu deutschen Verhältnissen – ihn mit den Etiketten »islamophob«, »rassistisch« und »rechts« zu stigmatisieren und aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Doch der Intellektuelle lässt sich nicht einschüchtern.

Der politischen Linken wirft er Realitätsverweigerung vor. Sie sei immer nur gegen den Antisemitismus von rechts, komme aber mit dem eingewanderten muslimischen Judenhass nicht zurecht:

»Als Merah, der Attentäter von Toulouse, erschossen wurde, schrieb ein Journalist: ›Zum Kotzen, dass es kein Nazi war‹. Das sagt alles. Die Antirassisten wollen Nazis. Sie wollen Faschisten. Wenn sie keine bekommen, sind sie orientierungslos.«

Anti-Rassismus, nicht Gleichheit, sondern eine neue Ideologie

In einem aktuellen Welt-Interview äußert er sich bestürzt über den Tod von George Floyd in Minneapolis, doch er fragt und bezweifelt zu Recht, dass »man tatsächlich die ganze Wahrheit über Amerika aus diesem Bild ableiten kann?«. Der Philosoph verweist auf die Statistik der Washington Post, derzufolge seit dem 1. Januar 2015 doppelt so viele Weiße (2385) wie Schwarze (1252) von der Polizei getötet wurden.

Selbst wenn man den »nur« 13-prozentigen schwarzen Bevölkerungsanteil in den USA berücksichtigt, scheint hier von der Politik und den Medien eine Hierarchisierung von Opfern vorgenommen zu werden. Dafür braucht man sich nur die letzten Jahre der Polizeigewalt-Schlagzeilen in den USA zu vergegenwärtigen. Dem Autor fallen umgehend Rodney King in Los Angeles ein, der erschossene Teenager Trayvon Martin in Florida, Michael Brown in Ferguson oder der Todesfall Eric Garner in New York ein. Alle diese tödlichen Vorfälle führten umgehend zu lautstarken Protesten und dienten als Vorwand von Plünderungen, Gewalt und Unruhen, die vielerorts zu bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen eskalierten.