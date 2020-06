Von LEO | Am Donnerstag Abend werden sich Jörg Meuthen und Björn Höcke auf der 17. Juni-Feier der AfD in den Berliner Fraktionsräumen demonstrativ die Hand reichen: ein Zeichen der Einigkeit, denn die AfD lässt sich nicht spalten. Ein Zeichen auch der Warnung an den Gegner: Niemand in der AfD hat vergessen, dass der Gegner der AfD einzig und allein Angela Merkel und ihre Nomenklatura ist. Niemand hat vergessen, was diese Clique den Deutschen angetan hat. Deshalb wird eine Wette gegen die AfD auch niemals aufgehen, denn die AfD ist eine Partei der Einigkeit, und Einigkeit macht stark!

Neben Meuthen und Höcke wird auch Alexander Gauland zu Gast sein und mit einer kleinen Rede an den 17. Juni erinnern: wie kaum ein anderer Tag der deutschen Geschichte zeigt der 17. Juni, dass eine verlorene Schlacht noch lange keinen verlorenen Kampf bedeutet. Der 17. Juni erschütterte das Fundament, auf dem die SED ihren brüchigen Pseudostaat errichtet hatte, bis dieser Staat letztlich zusammenbrach. Genauso wird es auch den Buntisten mit ihrer brüchigen Bunten Republik ergehen und ihrer verbrecherischen Umvolkungspolitik: Die AfD erschüttert heute das Fundament, auf dem die ganze Bande hockt, bis ihr verlogenes Kartenhaus zusammenbricht!

Auch andere Prominente der AfD werden sich am Donnerstag Abend die Gelegenheit nicht entgehen lassen, unseren antikommunistischen Nationalfeiertag mit einer kleinen gemeinsamen Feier zu ehren: Man wird Corinna Miazga sehen, Gottfried Curio, Beatrix von Storch, Tino Chrupalla, Alice Weidel, und aus Mecklenburg wird Leif-Erik Holm anreisen.

Der ganze Raum wird in den Farben unserer Freiheit schwarzrotgold geschmückt sein und auf einer Großleinwand wird man ein paar Dutzend AfD-Ortsvereine aus ganz Deutschland per Zoom zuschalten: Fragen an die Parteispitze werden locker diskutiert, aber im Mittelpunkt wird an diesem besonderen Tag die gemeinsame Zuversicht stehen und die Freude, dass es endlich eine starke, selbstbewusste Partei in Deutschland gibt, die sich kraftvoll und entschlossen all jenen finsteren Gestalten entgegenstellt, die Deutschland abschaffen und uns indigene Deutsche zu einer machtlosen, schutzlosen Minderheit im eigenen Land degradieren möchten. Denn der 17. Juni lehrt uns, die Flinte niemals ins Korn zu werfen, egal wie widrig die Umstände sind, egal wie aussichtslos die Lage erscheint!

Einigkeit macht stark! Wir geben niemals auf! Und wir werden siegen! Das wird am Donnerstag Abend die laute und deutliche Botschaft der zentralen 17. Juni-Feier der AfD sein!

Ja, liebe PI-NEWS-Leser, das ist natürlich nur eine ausgedachte Geschichte: zu schön, um wahr zu sein.

Denn die Wahrheit wird sein: Am 17. Juni wird es selbstverständlich keine zentrale Feier der AfD geben, da die AfD auch im siebten Jahr ihres Bestehens nicht vorausplant, den Kalender nicht im Kopf hat und sich immer noch nicht professionell um ihre Basisarbeit kümmert.

Jörg Meuthen und Björn Höcke werden sich am Donnerstag also nicht die Hand reichen, das wichtige Zeichen der Einigkeit an diesem historischen Tag wird es nicht geben. Es wird auch keine Ortsvereine geben, die sich per Zoom zuschalten, niemand wird eine Rede halten, und kein Raum wird geschmückt sein, nirgendwo, in Schwarz, Rot, Gold.

In Wahrheit wird der Donnerstag Abend wohl so verlaufen: Björn Höcke wird am 17. Juni so gegen elf Uhr abends, weil die Dämmerung so schön ist, noch einmal vor sein Haus in Thüringen treten, in den Himmel schauen und von Deutschland träumen, wie es wäre, wenn. Tino Chrupalla wird im fernen Görlitz sein und in seinem Betrieb noch ein paar Rechnungen schreiben, und darüber Raum und Zeit vergessen. 17. Juni? Ach ja.

Und Jörg Meuthen wird weit, weit weg in Brüssel sitzen und noch bis spät in die Nacht ein paar Aktenordner studieren, wegen der nächsten Rede im EU-Parlament, obwohl sowieso niemand zuhören wird. Irgendwann dann werden ihm die Augen zufallen, wenn die Müdigkeit kommt, er wird auf seinem Schreibtisch noch etwas Ordnung schaffen, für den nächsten Tag, und bevor er nach Hause geht und die Bürotür schließt, das Licht ausmachen…