Von SELBERDENKER | Vor wenigen Wochen noch gab es offiziell schulfrei, weil das kleine Mädchen Greta das Weltklima retten wollte. Jetzt ist wieder offiziell keine Schule, kein Kindergarten und die ganze Wirtschaft wurde gelähmt, mit schwerwiegenden Folgen, die noch unabsehbar sind. „Wegen CORONA“.

Es wurde eine massive Einschränkung der Grundrechte befohlen, es gab Polizeigewalt gegen (tatsächlich) friedliche Bürger und Kritiker wurden von den Staatsmedien verächtlich als „Corona-Leugner“, „Verschwörungstheoretiker“ und „Aluhüte“ abgestempelt. Demonstrationen wurden „in Zeiten von Corona“ als „verantwortungslos“ gebrandmarkt. Die Proteste gegen die Corona-Beschränkungen verliefen trotzdem alle zivilisiert und friedlich.

Gute gewalttätige und schlechte friedliche Demos?

Doch jetzt kam in den USA ein Schwarzer durch einen weißen Polizisten ums Leben und deshalb wurden auch in Deutschland, mit voller Unterstützung der Staatsmedien, Großdemonstrationen „gegen Rassismus“ organisiert. In diesem Jahr ist Präsidentschaftswahl in den USA. Präsident Trump hat den Angehörigen des Toten sein Beileid ausgesprochen und schnellstmögliche Aufklärung zugesichert. Doch seine Gegner werden alles tun, um den weltweit organisierten „Anti-Rassismus“-Protest gegen Trump zu lenken.

Kein Mensch hält bei diesen Protesten mehr irgendeinen Abstand, niemand spricht da noch von Teilnehmerbegrenzungen „wegen Corona“, obwohl unsere Kinder weiterhin deshalb nicht zur Schule gehen dürfen.

Der Protest ist nicht friedlich, obwohl der Staatsfunk dies permanent betont. Unter den Demonstranten sind tausende gewaltbereite Linke und aufgebrachte Migranten. Sie dominieren die Straßen. Die Polizei ist völlig überfordert und wird einen Teufel tun, gegen dieses Gemisch ähnliche Härte zu zeigen wie gegen die friedlichen „Corona-Leugner“.

Ein einziges Bild oder Video von einem am Boden liegenden Schwarzen mit einem Polizisten darüber könnte wilde Reaktionen und noch größere Verwüstungen auslösen. Viele warten nur auf eine solche Gelegenheit. Die wirklichen Hintergründe sind solchen Subjekten völlig egal.

Die Teufelsspirale für Hirnlose durchbrechen

Es gibt schon jetzt Bilder von randalierenden Schwarzen, die unter wildem Geschrei Weiße blutig und bewusstlos prügeln und marodierend durch die Straßen rennen. Eine berittene britische Polizistin wurde schwer verletzt, nachdem „BlackLivesMatters“-Demonstranten ihr Pferd angegriffen hatten und sie auf dem flüchtenden Tier sitzend mit dem Gesicht gegen eine Verkehrsampel knallte. Die Staatsmedien bringen solche Bilder natürlich nicht oder nur ungern. Das passt nicht zur politischen Stoßrichtung dieser „objektiven Qualitätsjournalisten“. Um weiße Leben sorgt man sich offenbar weniger. Niemand ist empört. Niemand soll sich empören.

Solche Dinge machen wütend, bestätigen Vorurteile, man neigt seinerseits zu Pauschalisierungen. Wo übermächtige linke Medien noch weiter aufstacheln, sollten konservative jedoch das Gegenteil tun, damit die Teufelsspirale des Chaos und der Irrationalität keine neue Nahrung bekommt.

Nicht „die Schwarzen“ sind der Gegner! Es gibt besonders in Deutschland noch mehr destruktive Weiße als destruktive Schwarze. Die Gegner sind die Leute, die eine weitere Spaltung und eine Eskalation wollen, die unserem Land noch mehr schadet. Es gibt auch schwarze Unterstützer von Trump und konservative Schwarze. Die sind auf unserer Seite. So wie viele Weiße langsam die ewige Täterrolle ablehnen, lehnen viele Schwarze und andere Migranten nämlich auch die ewige Opferrolle ab.