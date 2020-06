Von PETER BARTELS | Die Tagesschau am Abend vermauschelte es noch irgendwie, das Morgenmagazin nannte Ross und Reiter: Kolumbus!! Und zeigte, wie ein (weißer) gut genährter Klops das Seil zusammen rollte, mit dem gerade sein Denkmal vom Sockel gerissen worden war …

In Amerika gehen die Denkmalstürmer um. Tagesschau.de zeigt eilfertig den geköpften Kolumbus, listet wie einst der Baedecker auf, wo im Süden der USA noch Denkmäler stehen, die geschleift werden könnten. Nur eine Frage der Zeit, wann der 30 Meter hohe Bronze-Bismarck im Hamburger Hafen dran ist. Die Belgier waren diesmal schneller, jedenfalls in Antwerpen. Da haben sie ihren früheren König Leopold II. ein großes „PARDON“ (Entschuldigung) auf die grüne Bronze-Brust geschmiert. Ein weiteres Denkmal von ihm ließen die Behörden gleich ganz „entfernen“ (tagesschau.de). Leopold soll 1865 bis 1909 im Kongo ein Kolonialregime errichtet haben, “eines der gewaltätigsten der Geschichte“.

Der neue Klu Klux-Clan trägt keine Kapuze mit Sehschlitzen, er trägt die Corona-Pest-Maske. Er kommt nicht mehr nachts, er kommt am helllichten Tag. Und er ist natürlich „Demokrat“, also links. Und somit inzwischen mindestens so rot und grün, wie in Deutschland die Meinungsmacher der Macht und Medien; je nun, auch der deutsche Marx lieferte ja mit seinem „Kapital“ Lenin die Blaupause für die Oktoberrevolution, Stalin den Vorwand zum millionenfachen Massenmord. Und so lange die linken US-Medien von „Washington Post“ bis zum „CNN-TV“ in „klammheimlichem“ Schweigen oder gespieltem Erstaunen verharren, fühlt sich eine Tussi wie die auf 18 geschminkte 80-jährige Nancy Pelosi ermächtigt, urbi et orbi darauf hinzuweisen, dass allein im Capitol in Washington noch elf Statuen stehen, die „dem Hass gehuldigt“ haben (ARD.de). Die vorsitzende Demokraten-Omma: Weg damit!

Der General fiel in New Orleans…

Als da wären: Jefferson Davis, seinerzeit Präsident der Südstaaten, sein Vize, Alexander Stephens, General Robert E. Lee, der die Truppen der konföderierten Armee in die „berühmte Schlacht von Gettysburg“ führte. Und dann schmatzt tagesschau.de zufrieden: „Das Denkmal des Generals fiel bereits… in New Orleans auf Anweisung von Bürgermeister (bis 2018) Mitchell Landrieu“. Natürlich Weißer, natürlich Demokrat, natürlich Jurist, Katholen-Uni, Jesuiten-High School… Und natürlich schrieb er gleich ein Buch darüber: „In the Shadow of Statues: A White Southerner Confronts History“ (frei: Im Schatten der Statuen: Ein weißer Südstaatler konfrontiert mit der Geschichte). Noch Fragen, Mr. President? Unsereiner nicht…

Die Tagesschau hechelt weiter: “Auch in Richmond (Virginia) soll das Abbild des Generals auf Anordnung des Gouverneurs Ralph Northam verschwinden.” Und fügte etwas säuerlich hinzu: “Hier stellte ein Gericht die Statue jedoch noch für zehn Tage unter Schutz.”

Natürlich ist auch Mister Governor Weißer. Und “Demokrat”. Immerhin: Er hat zwei Kinder. Dann holt tagesschau.de tief Luft: “Der US-Bundesstaat North Carolina bereitet gar ein Gesetz vor, dass alle Denkmäler verbieten soll, die ein positives Licht auf Sklaverei und damit auf Rassismus werfen könnten. In Boston wurde sogar eine Statue des Seefahrers Christoph Kolumbus enthauptet … Kritiker argumentieren, er habe der Kolonialisierung und Tötung zahlloser Ureinwohner den Weg bereitet.”

Wäre der Italiener doch bloß in Genua geblieben, statt für die spanische Königin Isabella einen Handelsweg nach Indien zu suchen, sich prompt nach Amerika verfranzte. Das hat er nun davon: Rübe ab!

Und jetzt die Pilgerväter?

Demnächst kommen wahrscheinlich die Denkmäler der Pilgerväter der Mayflower dran, die dereinst vor Ausbeutung und Versklavung des englischen/europäischen Adels nach Amerika flüchteten. Danach ihre Nachahmer und Nachkommen, die heute 60,38 Prozent Weißen. Die 18,3 Prozent Hispanics, 13,39 Prozent Schwarzen, 5,91 Prozent Asiaten und 0,24 Prozent Indianer dürfen natürlich bleiben. Obwohl die Latinos (Mexiko und so), Schwarzen (Afrika) und Asiaten (China) ja eigentlich auch nicht bleiben dürften. Nicht mal die Indianer – schließlich wanderten ja auch die vor ein paar tausend Jahren über die immer mal wieder zugefrorene Beringstraße aus Asien nach Amerika ein.

Also jetzt die Korrektoren der Geschichte: Amerika muss erst entvölkert, dann neu besiedelt werden: Mit Roten. Nein, diesmal nicht von den Chingachgoogs, diesmal von den richtigen, den GRÜNEN, den Roth-Sisters. Vor allem mit Schwarzen, am besten gleich ganz Afrika; man würde jedenfalls die Entwicklungshilfe für gut 1,3 Milliarden sparen. Zunächst jedenfalls. Obama hat doch vorgemacht, wie „nobel“ es gehen kann.

Amerika first? Ja, aber dann England, Frankreich, Holland. Belgien hatten wir schon, Deutschland wg. Südwest, Kamerun? Ach was, koloniale Kleingärtner. Aber vielleicht Alexander d. Gr., der Griechenland, Persien, Afghanistan, halb Indien und Ägypten unterjochte? Der liebe Gott, der es wagte, erst den Mann, d a n a c h die Frau zu schaffen? Zum Glück fand Darwin auf den Galapogos die Finken. Seitdem wissen wir auch über den Planet der Affen Bescheid. Und den Mensch …

Guckst Du, lieber Gott …

Alles klar, Herr Bismarck? Du hast uns zwar die Rente gebracht, aber leider auch die Franzosen verdroschen. Und einen Preußen ausgerechnet in Versailles zum Kaiser gemacht. Damit warst Du letztlich nicht nur Schuld am ersten Weltkrieg mit Willem Zwo, sondern auch am größten Obergefreiten der Geschichte und dem zweiten Weltkrieg. Prekaritarier aller Länder, vereinigt Euch: Ins Hafenbecken mit Bismarck…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.