Von TORSTEN GROß | Am Dienstag vergangener Woche hat der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret mit dem Titel »Über Grundlagen der staatlichen Politik der Russischen Föderation im Bereich der nuklearen Abschreckung« unterzeichnet. Das Papier legt unter anderem fest, unter welchen Voraussetzungen Russland Atomwaffen als Mittel der militärischen Auseinandersetzung einsetzen will.

Die Richtlinie ist eine Fortentwicklung der neuen Militärdoktrin Russlands aus dem Jahre 2014. Sie präzisiert die Bedingungen für den Einsatz von Kernwaffen durch die russischen Streitkräfte. Genannt werden vier mögliche Gründe für eine atomare Eskalation:

1. Es liegen zuverlässige Informationen über den Abschuss ballistischer Raketen durch den Gegner vor, die auf das Territorium Russlands bzw. seiner Verbündeten zielen. Seit 2014 betrachtet Moskau die NATO und die Vereinigten Staaten von Amerika als Hauptfeinde der Russischen Föderation.

Dass Moskau diese Absicht jetzt noch einmal bekräftigt und das in einem präsidialen Dekret, das man entgegen früherer Gepflogenheiten öffentlich macht, kann als eine klare Warnung an die Adresse der USA und des Westens verstanden werden.

Kritische Beobachter verweisen vor allem auf den letztgenannten Punkt und sehen darin eine Abkehr vom Grundsatz »No First Use« durch Moskau, was die Gefahr einer nuklearen Eskalation im militärischen Spannungsfall deutlich erhöhe und damit eine Situation heraufbeschwöre, wie sie zur Zeit des Kalten Krieges zwischen den damaligen Supermächten herrschte. Allerdings ist die im neuen Putin-Dekret niedergelegte Bereitschaft, in einer zunächst konventionell geführten Auseinandersetzung notfalls auch Nuklearwaffen einzusetzen, nicht neu, sondern bereits in der Militärdoktrin von 2014 verankert.

Neu sind allerdings die erste und die dritte Begründung für den möglichen Einsatz von Nuklearwaffen. Für einen Vergeltungsschlag soll bereits die Tatsache ausreichend sein, dass Raketen in Richtung Russland oder eines seiner Alliierten abgefeuert wurden. Man will also nicht abwarten, bis die Projektile auf russischem Gebiet oder dem Territorium eines Verbündeten einschlagen.

Vielmehr kann ein nuklearer Vergeltungsschlag bereits dann ausgelöst werden, wenn ein Frühwarnsystem den Start von Raketen meldet, die beispielsweise in den USA oder Europa stationiert sind.

Gerade erst hat Russland den letzten von insgesamt vier sog. Tundra-Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht, mit dem ein Raketenfrühwarnsystem im Weltall komplettiert wird. Das System ermöglicht eine permanente Überwachung der USA, kann den Abschuss ballistischer Flugkörper registrieren sowie ihre Flugbahn und den genauen Einschlagsort berechnen. Die vorgezogene Reaktion auf einen möglichen Raketenangriff durch die Vereinigten Staaten gestützt auf die Informationen eines Frühwarnsystems erhöht das Risiko eines »Nuklearkriegs aus Versehen«, weil es zu Fehlalarmen kommen kann. Dass diese Gefahr durchaus real ist, zeigt ein Vorfall aus dem Jahre 1983. Am 26. September 1983 löste ein ebenfalls satellitengestütztes Überwachungssystem nahe Moskau Alarm aus und zeigte den Abschuss von Interkontinentalraketen in den USA auf das Territorium der damaligen UdSSR an. Die sowjetische Strategie sah für einen solchen Fall einen sofortigen und umfassenden atomaren Gegenschlag vor. Dass es dazu nicht kam, war dem diensthabenden Offizier, Oberstleutnant Stanislaw J. Petrow, zu verdanken, der die Meldung des Systems als unzutreffend erkannte und den vermeintlichen Angriff nicht an seine vorgesetzte Dienststelle weitermeldete. Durch sein Verhalten hat Petrow eine fatale hierarchische Kettenreaktion und damit wohl den Ausbruch eines Dritten Weltkrieges verhindert. Später stellte sich heraus, dass die russischen Satelliten Sonnenreflexionen auf Wolken in der Nähe eines US-amerikanischen Nuklearwaffendepots als Raketenstarts fehlinterpretiert hatten. Nach der Kubakrise von 1962 war dieses Ereignis nach Meinung von Historikern das gefährlichste im Kalten Krieg und hätte bei einem anderen Verlauf den Untergang der Menschheit bedeuten können.