Von MANFRED W. BLACK | Sie haben weltweit Urängste geweckt: dramatische Bilder besonders aus China und Italien. Die Menschen leiden wieder unter großen Ängsten vor Seuchen, Ansteckung, neuen Viren – und vor massenhaftem Tod. Es gab, will man den Bildern und Texten in den Medien glauben, besonders dramatische Entwicklungen zum Beispiel in den USA und in Brasilien. Aber stimmen die Eindrücke, die in den Massenmedien vermittelt werden?

Auf einem großen Corona-Symposium der AfD-Bundestagsfraktion im Berliner Reichstagsgebäude haben mehr als ein Dutzend anerkannte Experten zum Thema Corona referiert (PI-NEWS berichtete) – unter ihnen auch die Mailänder Chef-Virologin Prof. Maria Rita Gismondo (im Video oben ab 10:32 min), die in Italien sehr bekannt ist und die wesentliche Entwicklungen in ihrem Land anschaulich beschrieben hat.

Italien und Deutschland: Die wirklichen Fakten

Mit spektakulären täglichen Meldungen werden – darüber waren sich alle Experten einig – zwar in Deutschland, in Italien und auch weltweit regelmäßig Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die ständig wachsende, sehr große Zahl der Menschen, die Tag für Tag gesunden, wird freilich meist nur nebenbei oder gar nicht erwähnt.

Fast durchgehend verschweigen offizielle (Regierungs-)Institutionen und vor allem die gängigen Medien, dass die meisten Corona-Infektionen relativ harmlos verlaufen, dass die Betroffenen mehrheitlich nur leichte bis mittlere grippeartige Beschwerden verspüren und dass es nicht selten sogar gar keine merkbaren Komplikationen gibt.

Die zahlreichen Infektionen in den Tönnies-Fleischfabriken (NRW) beispielsweise, die international große Schlagzeilen gemacht haben, führten bei den dort beschäftigten Arbeitern offenbar zu keinen nennenswerten Erkrankungen, es hat anscheinend kaum oder gar keine Überweisungen in ein Krankenhaus gegeben, Todesfälle sind erst recht nicht bekannt geworden.

Frühere schwere Grippewellen haben sowohl in Italien als auch in Deutschland sehr viel mehr Todesopfer gefordert als die gegenwärtige Corona-Epidemie, das haben auch die Autoren Prof. Sucharit Bhakdi und Prof. Karina Reiss in ihrem frisch gedruckten Buch „Corona Fehlalarm? Daten. Fakten, Hintergründe“ heraus gearbeitet, das sich seit etlichen Tagen ganz oben in der Spiegel-Bestsellerliste (Taschenbücher) befindet. So hat es während der schweren Grippewelle von 2017/18 in Deutschland 25.100 Todesfälle durch Influenza gegeben.

Im Vergleich dazu: Rund 9000 Tote sind bisher hierzulande gezählt worden, die an oder vor allem mit Corona gestorben sind. Ähnliche Statistik-Ergebnisse gibt es für die italienische Republik.

Die Mortalitätsraten sind für den bisherigen Verlauf des Jahres 2020 weder in Italien noch in Deutschland höher als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Die „Übersterblichkeit“ hat sich also trotz Corona in den bisherigen Monaten nicht wesentlich erhöht.

Tim Friede, Leiter des Instituts für Medizinische Statistik der Universitätsmedizin Göttingen, hat sich vor kurzem zu den Sterbefallzahlen geäußert. Diese Zahlen lägen „deutlich unter den Maxima anderer Jahre“. Die Mortalitätszahlen würden sich in etwa im Rahmen dessen bewegen, „was wir auch in den vergangenen Jahren gesehen haben“.

Die absoluten Coronatoten-Zahlen etwa müssen in Relation gestellt werden zu den Bevölkerungszahlen insgesamt. Aussagekräftig für internationale Vergleiche ist zum Beispiel die Zahl der Corona-Toten pro 1.000.000 Einwohner. Nach internationalen Berechnungen (auch von Statista in Deutschland) kommen in Belgien derzeit auf jeweils eine Million Bürger 843 Corona-Todesopfer. An zweiter Stelle folgt Großbritannien (651), gefolgt von Spanien (607). Dann erst folgt auf Platz vier Italien (577).

Die USA und Brasilien sind nach vielen hiesigen Medienmeldungen durch die Corona-Opferwellen fast dem Untergang geweiht. In Wirklichkeit stehen beide Staaten (USA: 401) und Brasilien (305) auf den Plätzen sieben und neun.

Auf dem sehr guten Platz zehn steht Deutschland (108), das insgesamt derzeit 197.341 Infektionen meldet. Offiziell gibt es 183.100 Genesene (die Zahl dürfte höher liegen, weil sich sicherlich längst nicht alle als „gesundet“ melden). Nach den offiziellen Statistiken gibt es hier 9036 „Corona-Tote“.

Besonders krass strafen die Statistiken in China (rund 1,4 Milliarden Bürger) und Indien (etwa 1,3 Milliarden Einwohner) die italienischen und deutschen Medien Lügen. Bezogen auf jeweils eine Million Bürger hat es in China offiziellen Angaben zufolge insgesamt nur drei bis vier Corona-Tote gegeben. Ähnliche extrem niedrige Zahlen geben die indischen Behörden an.

Sehr entschieden hat die italienische Professorin Gismondo darauf hingewiesen, dass sich die sehr große Mehrheit der Corona-Opfer in Italien (ähnlich wie in der Bundesrepublik) in einem hoch betagten Alter befunden hat (Durchschnittsalter: etwa 81 Jahre) und dass nahezu alle verstorbenen Patienten mindestens an einer lebensgefährlichen Vorerkrankung (wie schweren Herz/Kreislauf-Defiziten, schwerem Diabetes oder Krebs) gelitten haben.

Gismondo weist darauf hin, dass in Italien grundsätzlich die Corona-Todesopfer nicht obduziert werden. Fachleute nicht nur in der italienischen Republik kritisieren, dass deswegen in aller Regel nicht verlässlich festgestellt werden kann, ob die verstorbenen Schwerstkranken an oder mit Corona gestorben sind. Ganz ähnlich argumentiert der deutsche renommierte Chef-Gerichtsmediziner Prof. Klaus Püschel vom Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf.

Maria Gismondo stellt die These auf, dass nach ihren Erfahrungen im Mailänder Krankenhaus wahrscheinlich höchstens ein Prozent der „Corona-Toten“ wirklich ursächlich und allein an Corona gestorben ist.

Die offiziellen Corona-Todesstatistiken im Land Italien, die in aller Regel überhaupt nicht unterscheiden, ob Verstorbene an oder mit Corona gestorben sind, seien deswegen nur mit großer Vorsicht zu lesen.

In der italienischen Republik ist es weitgehend unüblich, die Toten einzuäschern. Als die italienische Regierung anordnete, die Corona-Toten aus „hygienischen Gründen“ zu verbrennen, gerieten besonders in der Lombardei die zuständigen Stellen in eine große Bredouille: Hierzu fehlten schlicht die notwendigen technischen Anlagen.

Deswegen wurden Transport-Fahrzeuge der Armee eingesetzt, um die Toten in andere Regionen zu transportieren. Auch die Tatsache, dass etliche Bestattungsunternehmer sich aus Angst vor der Seuche weigerten, die Corona-Opfer zu transportieren, führte dazu, dass vermehrt Soldaten für die Transportmaßnahmen eingesetzt werden mussten.

Italienische und internationale Medien verbreiteten dazu Horror-Meldungen und verstörende Bilder, die beweisen sollten, dass in der norditalienischen Region Lombardei die Bestattungsunternehmer nicht mehr in der Lage seien, die „vielen Toten“ angemessen zu beerdigen und dass daher Armeeangehörige zum Transport von vielen Leichen hätten abkommandiert werden müssen.

Die Hospitäler auch in Norditalien befinden sich (wenn man von einigen teuren Privatkliniken absieht) im Vergleich zum außergewöhnlich leistungsfähigen Krankenhauswesen beispielsweise in der Bundesrepublik) in einem teils fast katastrophalen Zustand. Sehr viele Intensivbetten fehlen schlicht. Die überaus schlechte Hygiene in zahlreichen Spitälern wird immer wieder angeprangert. Zahllose Patienten erleiden dadurch (Lungen-)Infektionen, die zum Tode führen.

Die erhebliche Luftverschmutzung insbesondere in den Nord-Regionen Italiens führt seit langer Zeit überproportional zu einer hohen Zahl von schweren Erkrankungen der Atemwege. Dadurch wird die Entstehung von Lungenkrebs und Lungenentzündungen merklich gefördert.

Die Regierungsspitzen und die dominierenden Medien profitieren tagtäglich von Corona

Man habe den Eindruck – das war die einhellige Meinung unter den Experten und den eingeladenen Gästen vor allem aus den Bereichen Recht, Wirtschaft, Medizin, Landwirtschaft und Politik –, dass die herrschenden Regierungen und die Medien in Deutschland, in Italien sowie in vielen anderen Ländern dieser Welt daran interessiert seien, die Notstandsmaßnahmen möglichst oft und lange zu verlängern. So könnten die Regierungsspitzen ohne wirkliche Kontrolle etwa durch das Parlament schalten und walten wie sie wollten.

Von diesem „Notstand“ profitierten auch die Medien. Wie in Zeiten eines Krieges seien die Bürger versucht, immer wieder die unaufhörlich über die Nachrichtenticker laufenden Sensationsmeldungen eifrig zu verfolgen. Diese sensationslüsterne „Kriegsberichterstattung“, die die Entwicklungen am liebsten in den schlimmsten Farben ausmalen, erhöhen in riesigem Ausmaß die medialen Internet-Klickzahlen.

Über dieses Phänomen der flächendeckenden, extremen Angstmacherei hat auf dem Berliner Symposium auch der Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun berichtet (im Video ab 36:50 min). Er erinnerte an das „1984“ von Georges Orwell, der in seinem Buch eindrucksvoll beschrieben hat, wie eine totalitäre Regierung eine ganze Gesellschaft in einen permanenten Kriegszustand versetzt, um jegliche Opposition, jedes freiheitliche Denken möglichst schon im Keime zu ersticken.

Braun beschrieb eindringlich die Tatsache, dass auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise immer wieder – gebetsmühlenartig – Halbwahrheiten und (indirekte) Lügen verbreitet werden, bis fast alle Menschen diesen Meldungen irgendwann Glauben schenken. Denn kaum ein Bürger dieses Landes – oder in Italien – vermag sich vorzustellen, dass Printmedien oder die öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten wie die ARD, das ZDF oder die RAI (Radiotelevisione Italiana) mittlerweile so stark von linksgrünen Medienschaffenden dominiert werden, dass diese Sender grundsätzlich möglichst nur solche Meldungen verbreiten, die geeignet sind, die Positionen von linken und grünen Parteien zu stärken.

Angesichts dieser Tatsachen überrascht es auch nicht, dass zu diesem Symposium im Deutschen Bundestag nicht ein einziger Journalist der Mainstream-Medien erschienen war. Offenbar will die durchweg links ausgerichtete Journaille einfach die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen, die nicht zu ihrer Ideologie und zu ihrem Glauben passen. Mit objektivem Journalismus hat das rein gar nichts mehr zu tun.