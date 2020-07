Von OLIVER FLESCH (19vierundachtzig.com) | Amani, eine bedeutungslose Komikerin mit iranischen Wurzeln, ist „SOOO sauer!“ In einem Twitter-Video echauffiert sie sich mal wieder über die bösen Deutschen, sie nennt uns ein­fach­heits­hal­ber „Horst“ (im Video bei 12:20 min). Horst soll doch „mal rausgehen, mit dem Namen Hamad oder mit nem Kopftuch, sei mal schwarz, sei mal Jude in diesem Land, hab mal nen anderen Stempel auf Deiner Stirn und guck, wie dann mit dir umgegangen wird.“

Puh! Wo fang ich an, wo hör ich auf?

Gut, dann stell ich mir jetzt einfach mal vor, ich wäre dieser ominöse Horst. Lasst uns ihren Rotz Punkt für Punkt durchgehen …

„Hamad“

Nun, Amani, meine Eltern wären so schlau gewesen, mir einen einheimischen Namen zu geben. Um mir die Integration zu erleichtern. Und aus Respekt dem Land gegenüber, das uns eine neue Heimat gab. So wie es seit Jahrhunderten zum Beispiel in den USA läuft.

„Kopftuch“

Du verlangst verdammt viel von mir, Amani, aber gut, ich versuche mir mal vorzustellen, ich wäre eine Frau und würde das Symbol des politischen Islams auf dem Kopf tragen. Niemals, Amani, hörst Du, niemals, würde ich in einem Land leben, in dem Geschirrtücher einzig zum Abtrocknen genutzt werden würden, nicht als Kopfbedeckung. In einem Land, in dem meine Kultur eine fremde ist, ich nicht erwünscht wäre. Dafür wäre ich viel zu stolz.

Kennste? Stolz? Der soll doch in Eurer „Kultur“ so ausgeprägt sein, hörte ich.

„Schwarz“

Oh, ich kenne viele Schwarze, die über Dein Rassismus-Geschwätz noch nicht einmal müde lächeln können. Erfolgreiche und selbstbewusste Schwarze. Einer von ihnen ist der Aktivist Serge Menga, der im Gespräch mit Petr Bystron (YouTube-Premiere nächsten Sonntag um 21.45 Uhr) sagte:

„Rassismus ist, wenn ich dir die Schuld für mein verkorkstes Leben gebe!“

Kommen wir zum letzten Punkt, dem wichtigsten, deshalb diese Zeilen:

„JUUUUUUUUUDEN?!“

Dein Ernst, Amani? Mal Klartext, mir reicht’s nämlich langsam mit Dir: Vor wem müssen sich Juden in Deutschland denn fürchten?! HÄ?! Wer reißt ihnen die Kippa vom Kopf und schlägt sie mit einem Gürtel? HÄ?! Es ist sind DEINE Leute, Amani! Und das weißte auch ganz genau, denn sooo blöd, wie Du tust, biste ja gar nicht.

Freunde, ganz ehrlich: Diese Amani ist ein noch größerer Kotzbrocken als die Chebli! Und das will etwas heißen.