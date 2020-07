Von MANFRED ROUHS | Es geschah am hellichten Tage. Mitten im bunten, weltoffenen, multi-kulturellen Köln sah sich Kölns Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes (SPD; zwar schon 67, sieht aber jünger aus) mit der harten Realität einer Gesellschaft konfrontiert, der es an allgemeinverbindlichen Werten mangelt. Sie wies am Mauritiuswall, Ecke Schaafenstraße eine Gruppe dynamischer junger Männer zurecht, die allzu ausgelassen feierten. O-Ton Scho-Antwerpes:

„Die jungen Männer waren ohne Mindestabstand und ohne Maske unterwegs. Als ich sie darauf hinwies, kam mir einer von ihnen mit einem wahnsinnigen Blick sehr nah. Unsere Nasenspitzen berührten sich. Plötzlich fasste er mir an die Brust, es war unfassbar.“

Die bekannte Kölner Politikerin tat das einzig Richtige:

„Ich habe dann Polizisten direkt in der Nähe zu Hilfe geholt. Der Täter konnte sofort identifiziert werden. (…) Es war ein Mann um die 30, offenbar mit Migrationshintergrund. Der Mann hat sich nicht einmal entschuldigt.“

Diese Reaktion der Angegriffenen war zweifellos naheliegend. Und für Frau Scho, die 20 Jahre lang mit dem streitbaren Kölner Regierungspräsidenten Franz-Josef Antwerpes verheiratet war, auch einfach umzusetzen: Denn wo die bekannte SPD-Vertreterin, die zeitweise auch dem Bundestag angehörte, in der Domstadt unterwegs ist, da ist die Ordnungsmacht nicht weit. Ein Zuruf genügt, schon erfolgt der Zugriff.

Was aber sollen Frauen tun, die nicht mit großem Gefolge in der Stadt unterwegs sind? – Denen bleibt nur, die 110 anzurufen und zu hoffen, dass rechtzeitig Hilfe kommt.

Scho-Antwerpes ahnt nun hoffentlich, was die Politik der offenen Grenzen ihrer Partei für viele Frauen in Deutschland bedeutet. Sie schimpft: „So etwas zu erleben, ist ein einschneidendes Erlebnis, einfach unschön. Ich bin tief verletzt. Mit so einem respektlosen Übergriff rechnet man nicht.“

Wir dürfen gespannt sein, ob dieser Zugewinn an Erfahrungen auch zu politischen Konsequenzen führen wird.

Microsoft Office Download

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“ herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.