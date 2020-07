Von SARAH GOLDMANN | Die offen ablehnende Haltung unserer Staatssender gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump ist hinlänglich bekannt. Zuweilen staunt man dann aber doch, dass sogar die Radio-Nachrichten ihren Beitrag zur Anti-Trump-Hetze leisten. Unscheinbar, fein versteckt, aber damit umso wirksamer. Hier zuerst einmal der Nachrichtentext von heute, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr auf „NDR-Info“:

Washington. US-Präsident Trump hat die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag für Attacken gegen seine politischen Gegner genutzt. Bei seiner Ansprache im Garten des Weißen Hauses sagte er, es gehe darum, radikale Linke, Marxisten und Anarchisten zu besiegen. Zudem kritisierte er erneut die Medien. Eigentlich ist es üblich, dass US-Präsidenten ihre Rede am 4. Juli unpolitisch halten und versuchen das Land zu einen. Trump ging in seiner Ansprache auch auf den Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. Seine Strategie komme gut voran. Außerdem seien 99 Prozent der gefundenen Fälle harmlos. Die USA sind das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt.

Der einleitende Satz beschreibt das, was Trump später noch einmal ausdrücklich vorgeworfen wird: dass er parteipolitische Ziele in seiner Rede verfolgte, da sich die gegen die „politischen Gegner“ gerichtet habe. Anschließend wird das im zweiten Satz näher ausgeführt: Es „gehe darum, radikale Linke, Marxisten und Anarchisten zu besiegen.“ Politische Gegner?

Die politischen Gegner des Präsidenten sind die Demokraten. Es sind nicht die radikalen Linken, Marxisten oder Anarchisten, die in ihrem Wahn ganze Straßenzüge verwüsten und mit Mord und Totschlag über ihre Landsleute herfallen. Solche sind Gegner des ganzen Landes und es ist die Aufgabe und Pflicht eines Präsidenten, dies zu thematisieren. Nichts anderes machte Helmut Schmidt, als er sich als Bundeskanzler in Reden gegen die linksterroristische Bedrohung durch die RAF wandte.

Noch unverschämter ist das anschließend im Schülerpetzerton vom Nachrichtensprecher vorgetragene Resümee, dass es „eigentlich“ üblich sei, dass US-Präsidenten versuchen, das Land zu einen. Indirekt wird damit ausgesagt, dass Trump das also gerade nicht versucht habe, als er sich gegen den Terrorismus im Lande wandte.

Man stelle sich vor, die NDR-Nachrichten hätten solch einen Satz folgen lassen, nachdem sie über Merkels oder Steinmeiers Reden zum Jahresende hin berichtet hätten, die sich grundsätzlich immer gegen die einzige Opposition im Lande wenden: „Eigentlich ist es üblich, dass der Bundespräsident / die Bundeskanzlerin versucht, das Land zu einen.“ Allein die Vorstellung ist undenkbar. So etwas trauen sie sich beim NDR nur gegen den von der deutschen Politik und den Medien verhassten US-Präsidenten. Die kleine Spitze gegen Trumps Corona-Politik rundet das Ganze dann noch ab. Diese so fein untergeschobene Staatspropaganda wird vom NDR, der auch für die Tagesschau zuständig ist, dann mehrmals am Tag in Radio-Dauerschleife wiedergekäut.