Bravouröser Einstieg für den patriotischen Rapper Chris Ares mit seinem Debütalbum “Ares” in den deutschen iTunes-Verkaufscharts: Nach dem Veröffentlichungstermin am 3. Juli schoss Ares auf Anhieb auf Platz 3. Aktuell zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels belegt er den vierten Platz. Und das im direkten Wettbewerb mit Mainstream-Musikern großer Labels!

Über Monate war der Vorverkauf des ersten Albums des Rechts-Rappers auch auf Amazon hervorragend angelaufen. Ebenso wie auf Plattformen wie iTunes und bei Streamingdiensten war Ares bei Amazon im Vorverkauf weit vorne in den Charts. Über 1000 hochwertige Verkaufsboxen hatte Amazon schon eingelagert. Eine signifikante Größe in einer Zeit, in der die meisten Musikkäufe nur noch online oder als Streaming stattfinden.

Dann platzte letzte Woche, genau einen Tag vor dem offiziellen Erscheinungstermin, die Bombe: Alles auf Null, Chris Ares wurde bei Amazon komplett entlistet und somit unter faktische Zensur gestellt. Wirtschaftliche Motive konnten es aufgrund der guten Vorverkaufszahlen nicht sein. Stattdessen hatte eine anhaltende linke Kampagne Wirkung gezeigt, wie die üblichen Einpeitscher freudig vermerkten.

Wo rechte Mitspieler im fairen Wettbewerb punkten könnten, werden leider immer wieder die Regeln des Wettbewerbs geändert oder ganz außer Kraft gesetzt. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch: Die begehrte und von Amazon zensierte Verkaufsbox kann inzwischen vom patriotischen Arcadi-Verlag bezogen werden. Sicher kein vollwertiger Ersatz für die reichweitenstarke Amazon-Plattform, aber immerhin ein Anfang.

Genau aus diesem Grund setzt das herrschende politisch-mediale Kartell weiter auf solch unfaire Eingriffe in den freien Wettbewerb. Das gilt für den vor- bzw. kulturpolitischen Raum genauso wie für die parteipolitische Auseinandersetzung. Um so trauriger, dass fast zeitgleich zur Amazon-Zensur ein weiteres geplantes Projekt von Ares – der Aufbau eines patriotischen Jugendzentrums in der sächsischen Stadt Bischofswerda – einstimmig vom dortigen Stadtrat, also inklusive der AfD-Fraktion, verurteilt wurde. Ein Tiefschlag, der in den sozialen Medien und innerhalb der AfD für kontroverse Diskussionen sorgt. So hat sich auch der führende Kopf der Identitären Bewegung, Martin Sellner, öffentlich bitter enttäuscht und wütend über das Verhalten der örtlichen AfD geäußert. Wobei aber offizielle Gliederungen und Mandatsträger der AfD sich inzwischen schützend vor Ares bzw. zumindest vermittelnd positioniert haben.

Denn eines sollte abseits persönlicher Geschmacksfragen doch inzwischen allen klar sein: Eine politische Wende in einem derart nach links gekrempelten Land wie Deutschland wird nicht allein durch Erfolge einer patriotischen Partei an den Wahlurnen zu erreichen sein. Analog zum Marsch der linken 68er-Bewegung durch die Institutionen wird zusätzlich auch die metapolitische Ebene erfolgreich bespielt werden müssen.

(Video oben: Song „Machtwechsel“ aus dem aktuellen Ares-Album)