In einem Interview der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch mit Serge Menga hat sich der 43-jährige Menschenrechtsaktivist kongolesischer Abstammung ausführlich zum neuen Kampfmittel der Kulturmarxisten, dem Rassismus, geäußert.

Der Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd wird von US-Demokraten, Antifa und der sogenannten „Black Lives Matter“-Bewegung instrumentalisiert, um US-Präsident Donald Trump loszuwerden und den Westen seiner Wurzeln und Identität zu berauben. Die Mainstreammedien machen dabei fleißig mit.

Der in Essen lebende Menga hält die Rassismusdebatte für eine Beschäftigungstherapie für Schwarze. „Haben Sie jemals einen Asiaten auf der Straße gesehen, der ‚gegen Rassismus‘ ruft? Yellow lives matter? Haben Sie schon mal Araber auf der Straße gesehen, die rufen ‚Ich bin gegen Rassismus‘? Nein. Es sind immer die, die sich damit auseinandersetzen sollten: Was können wir hier als Community mitnehmen für die Zukunft unserer eigenen Länder.“

Menga und von Storch sprechen auch über die Hintergründe der aktuellen Zerstörung von Denkmälern und die Vernichtung unseres geschichtlichen Erbes. Außerdem über den Hass der Kulturmarxisten auf unsere Polizei.

So wurde jüngst in Berlin ein sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz in Kraft gesetzt, mit dem jeder Polizist beweisen muss, dass ein Vorgehen gegen Migranten nicht rassistisch motiviert ist. Täter werden so zu Opfern.