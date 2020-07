Von TORSTEN GROß | Wie umgehen mit einer medizinischen Expertise in Buchform, die prallgefüllt mit Zahlen, Daten und Fakten der vorherrschenden Meinung in puncto Coronavirus fast in Gänze widerspricht? – Deren Inhalt sogar geeignet erscheint, die folgenschweren Maßnahmen der politischen Kaste im Nachhinein ad absurdum zu führen!?

Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte ein Leitmedium einen vernichtenden Beitrag publiziert, der von unzähligen Medien in rasanter Geschwindigleit mit noch negativeren Artikeln flankiert worden wäre – eine breit angelegte (Schmutz-) Kampagne mit dem Ziel und Ergebnis, das Druckwerk für breite Bevölkerungsschichten erfolgreich zu diskreditieren und die berufliche wie private Existenz des/der Autoren nachhaltig zu vernichten. Doch diese finsteren Zeiten sind glücklicherweise an ihr Ende gelangt! Und auch die altbewährte Schweigespirale läuft mittlerweile ebenso ins Leere.

Über ein unliebsames Buch, das mit Ansage zum deutschen Mega-Bestseller aufgestiegen ist und sich aktuell sogar anschickt, den internationalen Buchmarkt zu erobern.