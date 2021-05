„Die Grünen haben sich jetzt selbstverpflichtet für einen fairen Wahlkampf. Aha, und was soll das jetzt bedeuten? Vielleicht das, dass sie in Zukunft nicht jeden, der nicht ihrer Meinung ist, gleich als Nazi beschimpfen. Vielleicht meinen sie auch damit, dass sie jetzt auch eine faktenbasierende Diskussion über den Klimawandel zulassen und echte Experten mal zu Wort kommen. Eventuell könnten sie vielleicht auch meinen, dass sie jetzt nicht mehr die AfD so diskriminieren im Bundestag. Sich bereit zeigt, sich mit sachlichen Argumenten mit dem politischen Gegner auseinanderzusetzen, so wie das in der Demokratie halt immer üblich ist…“ (Weiter im Video oben von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neueste Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)