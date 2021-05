„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 27/05: Da haben sie doch tatsächlich einer Frau das Teststäbchen so weit in den Hirnschädel reingebohrt, dass das Hirnwasser aus dem Kopf gelaufen ist. Naja, immerhin hat t-online berichtet, dass das ein äußerst seltener Vorfall war. Aber mal ganz ehrlich: Mal abgesehen davon, dass die Tests sowieso meistens falsche Ergebnisse liefern, gibts da auch andere Tests, die genauso falsch in den Ergebnissen sind…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)