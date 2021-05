Am heutigen 15. Mai finden wieder weltweit Demonstrationen gegen den globalen Entzug der Freiheitsrechte statt, unter anderem in Australien (Brisbane, Melbourne, Sydney, Perth), Südafrika (Kapstadt), Japan (Tokio), Ukraine (Kiew), Brasilien, Kanada, Spanien (Madrid), Niederlande (Amsterdam), Schweiz (Urnäsch) und Österreich (Wien). Auch in Deutschland gibt es unter dem Motto „Es reicht!“ erneut 16 Demos in 16 Bundesländern statt. Der Schweizer Youtuber Ignaz Bearth berichtet JETZT LIVE per Konferenzschaltung über alle Kundgebungen.