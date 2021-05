Die Mitglieder der AfD haben die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel und den Bundessprecher Tino Chrupalla zum Spitzenkandidaten-Duo für die Bundestagswahl im Herbst gewählt. Dies ist das Ergebnis der Online-Mitgliederumfrage, die von der AfD vom 17. bis 24. Mai durchgeführt wurde.

An der Befragung nahmen insgesamt 14.815 Mitglieder teil. Das sind 48,14 Prozent der Stimmberechtigten. Für Alice Weidel und Tino Chrupalla wurden dabei insgesamt 10.462 Ja-Stimmen abgegeben (71,03 Prozent), auf das zweite Bewerber-Team, Joana Cotar und Joachim Wundrak, entfielen 3982 Ja-Stimmen (27,04 Prozent).

285 Teilnehmer der Mitgliederumfrage stimmten bei beiden Teams mit Nein (1,93 Prozent). Enthaltungen gab es insgesamt 86 (0,58 Prozent).

Alice Weidel und Tino Chrupalla werden am Dienstag um 13 Uhr eine Pressekonferenz im Gebäude der Bundespressekonferenz in Berlin geben, in der sie ihre Wahl kommentieren und Fragen dazu beantworten werden. Sie kann per Livestream auf dem Youtube-Kanal der AfD, auf Facebook und auf der Website der Partei verfolgt werden.