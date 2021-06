Man mag von der „Jungen Freiheit“ (JF) halten was man will: Aber seit 35 Jahren jede Woche eine mehrseitige Printausgabe gegen den Mainstream zu veröffentlichen, macht ihr so schnell keiner nach! Passend zum Jubiläum präsentiert sich die JF jetzt in einem neuen Erscheinungsbild und mit einer 32-seitigen Sonderbeilage voller Informationen zur Geschichte der konservativen Wochenzeitung und einem Blick hinter die Kulissen. Passend dazu zeigt JF-TV den langjährigen MDR-Redakteur und heutigen JF-Autor Jörg Kürschner im Gespräch mit JF-Chefredakteur Dieter Stein. Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der JF.